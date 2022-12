Ivana Knoll a fost pe stadion la finala Cupei Mondiale 2022. Vezi cum a fost îmbrăcată în ultima sa apariție în Qatar - FOTO

In articol:

Ivana Knoll, supranumită „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială” a fost pe stadionul Lusail, la finala Cupei Mondiale 2022.

Cum s-a îmbrăcat Ivana Knoll la finala Cupei Mondiale 2022

Iată ce ținută a etalat fosta Miss Croația la ultima sa apariție în Qatar!

Duminică, 18 decembrie 2022, a avut loc finala Cupei Mondiale 2022, în cadrul căreia Argentina a învins-o pe Franța după loviturile de departajare. La ultimul meci de pe stadionul Lusail a fost prezentă și Ivana Knoll, fosta Miss Croația în vârstă de 30 de ani, supranumită „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”.

Aceasta a purtat o pereche de colanți mulați de culoare gri și un tricou în carouri. Ținuta a fost imortalizată prin intermediul câtorva fotografii, pe care tânăra le-a publicat în mediul online cu mesajul „Ultimul meci”.

Ivana Knoll a căpătat o popularitate uriașă după ce s-a afișat atât la meciuri, cât și în orașul Doha, cu ținute provocatoare. De altfel, fosta miss a rămas uimită când a ajuns în Qatar, întrucât nicio autoritate nu i-a făcut vreo remarcă referitor la ținutele sale: „Când am ajuns, am fost surprinsă să văd că nu mi-a făcut nimeni vreo problemă din cauza vestimentației. Te lasă să porți tot ce vrei, cu excepția clădirilor guvernamentale. Și, într-un final, sunt ok cu asta.”, a spus Ivana Knoll, conform Yahoo Sports.

Ivana Knoll a fost pe stadion la finala Cupei Mondiale 2022 [Sursa foto: instagram.com/knolldoll]

Ivana Knoll a depășit 3 milioane de urmăritori pe Instagram după CM 2022: „3 milioane, aproape cât întreaga populație a țării mele”

Ivana Knoll s-a născut în Germania, cu părinți croați, iar aparițiile inedite din Qatar, o țară conservatoare, i-au adus o popularitate uriașă. Dovada constă chiar în numărul de urmăritori în mediul online. Pe 22 noiembrie contul Ivanei Knoll era urmărit de doar 577.000 de persoane, scrie digisport.ro. În timp ce în prezent, fosta Miss Croația are peste 3 milioane de urmăritori pe Instagram, aproape cât întreaga populație a Croației, estimată în 2022 la 4.044.281 de locuitori: „3 milioane. Wow, băieți! 3 milioane, aproape cât întreaga populație a țării mele! Vă mulțumesc și vă iubesc pe toți”, este mesajul postat de Ivana în mediul online.

Fosta Miss Croația, interviu pentru Piers Morgan

Fosta Miss Croația a vorbit recent în emisiunea lui Piers Morgan despre cum s-a simțit în Qatar, dar și cum au reacționat localnicii când i-au văzut ținutele. Mai ales că, FIFA 2022 s-a ținut într-o țară musulmană, cu reguli stricte privind vestimentația. Potrivit spuselor sale, qatarezii nu au avut o problemă cu outfiturile sale, întrucât în timpul Cupei Mondiale au făcut o excepție, permițând fanilor să se îmbrace cum doresc: „Respect orice țară în care merg, mă interesez care sunt regulile.

Localnicii mi-au spus că pot să mă îmbrac așa cum o fac în mod normal pentru că în timpul Cupei Mondiale fac o excepție și că ne lasă să îmbrăcăm cum vrem. De aceea am purtat aceste ținute.

Nu am primit reacții negative. Qatarezii și arabii au venit să facă poze cu mine, chiar și femeile au venit să se pozeze cu mine, în ținuta pe care am purtat-o la ultimul meci. E minunat că acceptăm că suntem diferiți.”, a spus Ivana Knoll în interviul acordat lui Piers Morgan.

Surse: digisport.ro, instagram.com