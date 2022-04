Izvorul Tămăduirii 2022. Ce NU ai voie să faci la sărbătoarea din Săptămâna Luminată

In articol:

Izvorul Tămăduirii 2022. Ce NU ai voie să faci la sărbătoarea de pe 29 aprilie la sărbătoarea închinată Maicii Domnului.

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare celebrată anual de către Biserica Ortodoxă în Săptămâna Luminată, în prima vineri de după Paști.

Izvorul Tămăduirii 2022. Ce NU ai voie să faci în Vinerea Luminată

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, iar în fiecare biserică se oficiază Sfânta Liturghie şi se face sfinţirea apei, care se mai numeşte şi aghiasmă mică.

Femeile NU trebuie să spele, să calce sau să croiască îmbrăcăminte, pentru că se spune că lucrul făcut în ziua sfântă nu va fi de folos şi nu va fi terminat niciodată.

Oamenii NU au voie să se certe şi nici să îl pomenească pe necuratul.

Nu se dă nimic cu împrumut de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, ca să nu se lege farmecele de tine.

La sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, este interzis să se facă treburi casnice sau să se lucreze la câmp.

Nu se bea aghiasma pe stomacul plin. Aghiasma Mică se consumă dimineaţa pe nemâncate.

Citeste si: Izvorul Tămăduirii 2022. Cea mai puternică rugăciune care se citeşte la sărbătoarea din Săptămâna Luminată

Izvorul Tămăduirii 2021.[Sursa foto: Shutterstock]

Izvorul Tămăduirii 2022. Ce este bine să faci pe 29 aprilie

În ziua sărbătorii, credincioşii merg la biserică la Sfânta Liturghie şi participă la slujba de sfinţire a apei, Aghiasma Mică, pe care o pot bea tot anul, spre deosebire de Aghiasma Mare, care se bea doar câteva zile după Bobotează.

Citeste si: Ce se întâmplă dacă pui o monedă de 50 de bani în frigider când pleci în vacanță: trucul genial care te poate scăpa de o mare problemă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

La Izvorul Tămăduirii se aprind lumânări pentru cei vii şi pentru cei morţi şi se dă de pomană pentru cei dragi plecaţi dintre noi.

Citeste si: Când sunt Moșii de vară 2022? Sărbătoarea se mai numește și Sâmbăta Morților

Izvorul Tămăduirii 2021.[Sursa foto: MediaFax Foto]

Izvorul Tămăduirii 2022. Superstiţii care se ţin pe 29 aprilie

În tradiţia populară, se crede că bolnavii care respectă ritualul şi beau apă sfinţită din ziua praznicului dimineaţa, înainte de micul dejun, se pun pe picioare.

Se mai spune în popor că apele sunt mai zgomotoase şi mai zbuciumate de Izvorul Tămăduirii. De aceea, zgomotul apei îi ajută pe fântânari să găsească mai uşor o sursă de apă.

În ziua de Izvorul Tămăduirii, gospodarii aruncă apă sfinţită peste vitele de povară, pentru ca ele să fie sănătoase şi să lucreze cu spor la muncile agricole. Se stropesc cu apă sfinţită în ziua praznicului şi grădinile şi livezile, pentru a fi un an rodnic. Totodată, oamenii cred că acest ritual protejează recoltele de distrugerile provocate de grindină.

Tot printre cei care cred în superstiţii, se spune că dacă cineva are curajul să lase, în ziua de Izvorul Tămăduirii o cană ori un vas cu apă sub un nuc sau un soc, şi găseşte mai târziu pământ la fundul acelui vas, însemnă că nu mai are multe zile de trăit.

Citeste si: Izvorul Tămăduirii 2022. Ce se face cu Aghiasma Mică sfințită în Vinerea Luminată

Izvorul Tămăduirii 2021.[Sursa foto: MediaFax Foto]

Izvorul Tămăduirii 2022. Acatistul Maicii Domnului

Troparul:

Veniţi, drept-măritorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne eliberează de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă îţi aducem Apărătoare Preamilostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ți cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Icosul 1

Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire, milostivire prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul. Văzând noi pe aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:

Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns

Bucură-te, mirarea cea neîncetată a oamenilor

Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre

Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre

Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni

Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite

Bucură-te, împăcarea preaminunată a oamenilor cu Dumnezeu

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 2-lea

Văzând, Preasfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu, Serpuhov, milostivirea ta prin descoperirea icoanei tale prea minunate, „Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală să Îi strige din adâncul inimilor lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegând prin întreita arătare în vis a Cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om supus patimii beţiei a aflat acolo în mănăstire sfânta ta icoană, numită „Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor tale

Bucură-te, călăuză clarvăzătoare care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii

Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de tine

Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile tale

Bucură-te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie

Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită

Bucură-te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Sursa: doxologia.ro