J Balvin, fascinat de un video postat de Nicole Cherry. Artista a rămas surprinsă când și-a deschis telefonul: "Cum o să dorm acum?"

Nicole Cherry și J Balvin s-au cunoscut cu ani în urmă, la începuturile carierei. Artista a declarat acum ceva timp că are numărul lui de telefon și au păstrat legătura, iar uneori chiar îi timite ce piese a mai lansat.

Când a fost ziua soțului ei, Florin, Nicole i-a făcut o surpriză și i-a dăruit acestuia un filmuleț de la J Balvin.

Deși devenise foarte cunoscut și toată lumea îi fredona melodiile, artistul columbian i-a dat un mesaj lui Nicole Cherry și a anunțat-o că își va schimba numărul de telefon.

„Ce m-a șocat pe mine la Balvin a fost că atunci când și-a schimbat numărul de telefon, când avea deja colaborarea cu Beyonce, a ținut să-mi scrie că l-a schimbat. Am numărul lui de la începuturi, când m-am întâlnit cu el. De abia mă lansasem și tot atunci se lansase și el cu 'Tranquila'. Atunci m-am întâlnit cu el și ulterior am mai discutat. De exemplu, i-am cerut un filmuleț de ziua lui Florin, îl am și acum", a declarat Nicole Cherry.

Ce părere are Nicole Cherry despre J Balvin

Nicole a spus că deși toată lumea se așteaptă ca J Balvin să fie de neatins datorită faptului că este atât de cunoscut și iubit de întreaga lume, artistul este un om senzațional.

Artista îl place foarte mult pe cunoscutul columbian, iar când a văzut postarea acestuia cu TikTok-ul ei, nu i-a venit să creadă.

Postarea lui Nicole Cherry de pe TikTok a fost preluată de J Balvin. Artistei nu i-a venit să creadă când a văzut și a reacționat imediat.

„Cum o să dorm? Foarte bine", a scris Nicole pe pagina ei de Instagram

Când vine J Balvin în România

J Balvin va fi prezent la Untold, festival ce se desfășoară la Cluj în perioada 4-7 august. Acesta face parte din lista de peste 200 de artiști naționali și internaționali ce vor fi prezenți pe cele 6 scene ale festivalului. Pe lângă J Balvin alte nume mari vor fi prezente la festival, precum Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Don Diablo, Kygo și alții.