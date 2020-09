In articol:

Jador și Georgiana, fosta iubită

Jador este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară, iar acest lucru reiese din vizualizările de pe Youtube, dar și din colaborările de succes cu care i-a obișnuit pe fanii lui. După participarea în sezonul 1 Puterea Dragostei, Jador a rămas în sufletele fanilor, care încearcă de fiecare dată să afle ultimele evenimente din viața lui. După iubirile nereușite cu Simina și Ella, din casa dragostei, Jador se gândește tot timpul la femeia care i-a fost alături în momentele grele ale vieții lui.

Citeste si: ALERTĂ METEO. Vremea se shimbă radical. Avertizări cod galben și portocaliu în mai multe județe

Citeste si: Ce înseamnă, de fapt, când există cruce neagră în calendarul ortodox

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

Citeste si: Una dintre cele mai mari vedete, mărturisiri cutremurătoare. Cântăreața, bătută în copilărie, dar și de foștii iubiți

Declarație de dragoste pentru prima iubire

Se spune că prima iubire nu se uită niciodată. La fel este și-n cazul lui Jador, care o va iubi mereu pe Georgiana, tânăra care i-a fost alături ani la rând, încă de pe vremea când acesta nu era cunoscut. Un motiv pentru care a apreciat-o mult este și acest fapt. Jador a vorbit în reality-show-ul de la Antena Stars, despre singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat.

”A fost singura pe care am iubit-o. Și am greșit mult față de fata aia, cu atitudinea mea. Nu merita, e o fată de nota zece. Dar eu încă o mai iubesc, cred c-o s-o iubesc toată viața mea. Dar n-o iubesc destul, înțelegi? Oricum când mă îmbăt, mă gândesc numai la ea. Beau un pahar de vin și gata”, a spus Jador.

Georgiana, fosta iubită a lui Jador

Fanele înfocate ale emisiunii spun că este vorba de Georgiana, tânăra cu care Jador a împărțit și bune, dar și rele. Nici relația cu Simina din sezonul 1 sau cea cu Ella din sezonul 2 Puterea Dragostei nu l-au făcut pe artistul celebru să aibă sentimente puternice, la fel ca cele pentru Georgiana.

Deși relația cu această tânăra a fost mereu învăluită în mister, iar Jador nu a vrut să o pună pe Georgiana, într-o situația din care ar fi ieșit ”șifonată” de fanii emisiunii, cei doi au fost plecați chiar în această primăvară într-o vacanță în Dubai. Deși, la momentul respectiv, nu au postat nicio fotografie împreună, cei doi au ales să publice poze făcute în același loc. Totodată, în această vară, Jador a mers cu Georgiana la mare, însoțit de Lino Golden, Mario Fresh, dar și iubitele acestora.

Jador și Georgiana, fosta iubită