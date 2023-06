Jador a dezvăluit cât de gravă este, de fapt, starea lui, după ce și-a anunțat retragerea din muzică. Adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă: "Mă afectează, nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu"

In articol:

În urmă cu câteva zile, Jador a șocat pe toată lumea în momentul în care a postat în mediul online o imagine în care se afla pe patul de spital, iar alături a lăsat un mesaj prin care își anunța fanii că la sfârșitul acestui an va pune stop carierei sale muzicale.

Toate lumea s-a întrebat care este motivul real și dacă situație este, într-adevăr, atât de gravă pe cât artistul a prezentat-o. În cadrul unui vlog recent, Jador a explicat care îi este starea de sănătate, dar și care îi sunt planurile acum.

Jador a mărturisit că problema de sănătate cu care se confruntă se poate rezolva cu operație, însă în continuare își susține ideea conform căreia se va lăsa definitv de cântat după terminarea acestui an. Artistul și-a dorit să-și liniștească toți fanii cu privire la starea sa și să îi asigure de faptul că nu este o problemă gravă, însă cea pe care o are îl afectează destul de mult în ceea ce privește cântatul.

Citește și: Elena Merișoreanu sare în apărarea lui Jador! Artista face lumină, după ce manelistul ar fi fost acuzat că boala e o strategie: "Nu are nevoie să facă așa ceva"| EXCLUSIV

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Aza, pusă la zid de jurații„ Bravo, ai stil”! Cea mai nouă concurentă este bănuită din ce în ce mai tare că are stilist: „Ținuta asta este făcută de tine cum sunt eu prietenul Papei de la Roma”- kanald.ro

Citeste si: Turiștii de pe submersibilul Titan „au murit probabil din cauza intoxicării cu CO2, la câteva ore după dispariție”- stirileprotv.ro

Jador va începe o nouă viață

Cu toate că știe că este spre binele său, Jador se gândește cu groază la momentul în care se va afla pentru ultima dată pe scenă. Nici măcar el nu s-ar fi gândit că va ajunge în punctul acesta, însă, în același timp, își dorește să ducă la capăt tot ceea ce și-a propus în acest an, iar ulterior să se lase pe mâna destinului.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând. Poate că ăsta e și testul, nu știu.(...) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a spus Jador pe vlogul „La o tură”.

Citeste si: „M-am dus cu ea și am hotărât să rămânem împreună într-o relație. Bineînțeles că i-am prezentat-o Danei.” Miron Cozma a vorbit despre idila pe care a avut-o cu Marinela Nițu. Cei doi au trăit clipe de neuitat- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi? Anunțul bisericii- stirilekanald.ro

Citeste si: "Își amintește tot calvarul. Vrea să se întoarcă!"- radioimpuls.ro

Citește și: VIDEO| Momentul emoționant în care Jador îi șterge lacrimile unei fane, în timpul unui concert. Tânăra a izbucnit în plâns în fața tuturor, când a aflat că artistul se confruntă cu probleme de sănătate. Imaginile au ajuns virale