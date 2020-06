In articol:

Jador și Mario Fresh au fost bătuți cu bestialitate în parcarea unui club din Mamaia. Așa cum WOWbiz.ro a scris, Lino Golden, Mario Fresh și iubita lui, Alexia Eram, au decis să petreacă un weekend relaxant la mare.

Lor li s-a alăturat și prietenul lor, Jador. Ceea ce sperau să fie câteva zile de distracție s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Când au părăsit incinta clubului, cei doi au fost atacați de mai mulți atacatori, care i-au pus la pământ. Strigătele Alexiei Eram, iubita lui Mario, i-ar fi speriat pe agresori, potrivit martorilor. Mario Fresh și Jador au depus plângere la Poliție, iar fiica Andreei Esca le-a declarat anchetatorilor că în timpul agresiunii, unul dintre atacatori ar fi țipat: „Aduceți săbiile din mașină!”.

Jador vrea ca artiștii să aibă parte de respect

Într-un dialog cu reporterul WOWbiz, Jador s-a declarat dezamăgit de evenimentele care au avut loc și de atitudinea bătăușilor. Jador cere, de asemenea, mai mult respect pentru artiștii din România. Experiența pentru Jador a fost cu atât mai neplăcută cu cât el se afla, în acel moment, cu fosta și, pare-se, actuala iubită.

„Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica. Culmea, nici nu am făcut nimic sa se ajunga aici, nici nu ii cunoșteam pe cei care ne-au agresat... Va dati seama, asa, dintr-o data, în parcare, sa vina niște necunoscuți sa te atace din senin... este dureros și dur”, a declarat Jador în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Poliția Română despre bătaia primită de Jador și Mario Fresh

Poliția Română a identificat persoana apelantă ca fiind un bărbat de 25 de ani, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta, împreună cu alte 2 persoane, ar fi fost agresate fizic în proximitatea clubului.

La fața locului nu a fost necesară intervenția ambulanței.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliției stațiunii Mamaia, unde au depus plângere.

În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Polițiștii efectuează verificări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.