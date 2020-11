Jador a fost implicat într-un accident rutier. Ce a povestit artistul internauților

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și talentați artiști din showbiz-ului românesc. Artistul și-a câștigat o popularitate mare participând la emisiunea ”Puterea Dragostei”. Jador a reușit să-și câștige urmăritori prin stilul său direct, iar legătura lui cu muzica i-a adus și mai mulți fani.

În ultima perioadă ghinioanele se țin lanț de manelist de când și-a luat Bentley are numai probleme. Recent, artistul a fost implicat într-un accient rutier. În urma impactului, cei doi șoferi nu au pățit nimic.

Ulterior, Jador a postat un filmuleț pe contul său de Instagram, acesta le-a povestit internauților ce a pățit și le-a arătat în ce stare se află bolidul de lux. „Ia uitați ce noroc am eu. Iar a intrat cineva în mine. Ia uitați ce noroc am, abia am luat-o (n.r. – mașina) de două săptămâni.”, a spus Jador pe Instastory.

Dacă în urmă cu o lună Jador a fost implicat într-un alt accident rutier, iar mașina lui a avut nevoie de reparații, de data asta bolidul de lux al manelistului n-a pățit nimic grav, doar numărul de înmatriculare a căzut.

Între cei doi a avut loc o tamponare ușoară

În plus, potrivit unor surse Jador a ajuns primul la semafor, acesta a oprit la culoarea roșie, iar mașina din spate nu a frânat la timp. În acel moment a avut loc tamponarea dintre cei doi.

De când și-a făcut apariția în showbiz, artistul este cunoscut pentru pasiunea pe care o are pentru bolizii de lux. Succesul pe care-l au piesele artistului îi aduc și banii necesari. Jador preferă să-și investească banii în mașini.

Jador[Sursa foto: Instagram]

Sursa: Cancan.ro