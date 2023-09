Jador a îngrijorat pe toată lumea, după ce s-a afișat cu perfuzia la mână, în miez de noapte! Ce s-a întâmplat cu artistul

In articol:

Nopțile pierdute și orele insuficiente de somn îl aduc pe Jador în starea în care să aibă nevoie să suplimenteze cumva „artificial” toate aceste lipsuri venite de pe urma unui program haotic pe care un artist îl are. Cea mai bună varianta pentru un refresh au fost întotdeauna perfuziile cu vitamine, care s-au dovedit a fi foarte eficiente și care, în ultimii ani, au fost din ce în ce mai folosite și apreciate mai ales de cântăreții și artiștii care pierd

des nopțile. La o metodă similară a recurs și Jador de această dată, chiar din confortul propriei locuințe.

De regulă, ori de câte ori admiratorii artistului văd că Jador apelează la astfel de proceduri, în mod inevitabil se gândesc la faptul că problemele de sănătate au revenit în viața lui, având în vedere antecedentele pe care le-a avut, însă, din fericire, de această dată nu este vorba despre nimic grav. Din contră, Jador își dorește să fie în formă maximă pentru zilele următoare, așa că a apelat, cel mai probabil, la un cocktail de vitamine, foarte benefice pentru el în această perioadă în care are agenda plină de evenimente și proiecte. Fără să ofere alte detalii, Jador a postat în mediul online o imagine cu perfuzia în mână, în timp ce stătea e canapea.

Bogdan Mocanu, despre despărțirea dintre jador și Alexandra Hoder

În urmă cu câteva săptămâni, Jador a anunțat despărțirea de Alexandra Hoder, într-un mod total neașteptat. Fără să ofere explicații admiratorilor lui despre schimbarea din viața sa, având în vedere că în mediul online părea totul perfect, a preferat să sufere în tăcere și să accepte situația. La scurtă vreme, însă, cel mai bun prieten al său, Bogdan Mocanu, a menționat că, în ciuda aparențelor, între cei doi existau multe diferențe din cauza cărora nu ezitau chiar să se certe.

Acesta a mai spus că cu greu a acceptat-o în viața prietenului său, chiar el fiind de părere că relația nu avea șanse să reziste pe termen lung.

„Eu am stat și am tăcut, am stat în colțul meu, nu m-am băgat prea mult, așa cum au făcut restul prietenilor lui Jador, care ba au încercat să îl despartă, ba... mă rog. Eu știam că este un carusel de emoții. Speram să își fi găsit aleasa, însă, era și părerea mea că nu sunt făcuți unul pentru celălalt. Este vorba de diferența de vârstă dintre ei, Alexandra a crescut în alt mediu, el a crescut în alt mediu, sunt foarte multe concepții pe care ei nu le au în comun. La început, nici eu nu o acceptam pe Alexandra, după ne-am împrietenit, ba chiar am încercat să mediez lucrurile între ei. Mi-am dat seama că mai bine îl las pe el să se dea cu capul, până nu vede el cu ochii lui nu poate lua o decizie.

Erau tot felul de discuții între ei, așa cum este în orice cuplu, însă și răbdarea aceasta... la un moment dat se termină, s-a umplut paharul la amândoi. Nu cred că regretă faptul că s-a afișat cu ea, a făcut ce a simțit. Da, în mediul online păreau foarte fericiți, nu puteau posta de fiecare dată când se certau. Nu este exclus să se împace, Jador suferă pentru că a iubit-o și cred că încă o iubește, dar s-a retras în muncă, este doar în studio, nu este omul care să piardă timpul. În momentul acesta mai sunt discuții între ei, acelea de sfârșit de relație: să trec să îmi iau hainele.”, a spus Bogdan Mocanu.

