Jador a primit de la Mhai Trăistariu o fotografie cu el complet dezbrăcat! Și Selly a pățit-o: ”Omul, efectiv mi-a dat mesaj”!

Selly a povestit că deține în telefon o fotografie cu Mihai Trăistariu complet dezbrăcat pe care chiar artistul i-a trimis-o. El a explicat că imaginea respectivă a fost transmisă de Mihai pentru a-și promova contul privat de pe platforma onlyfans, acolo unde acesta postează zilnic imagini cu el dezbrăcat.

Selly: ”A trimis poze și unor fete sub 18 ani”

”Omul și-a instalat pe Instagram un bot (robot n.r.) care dă automat mesaje cu ”join my onlyfans account” (abonează-te la contul meu de onlyfans). Și acolo s-au întâmplat două lucruri total greșite. Primul lucru: botul ăla nu știe să diferențieze vârsta și a trimis la multe fete sub 18 ani chestia aia... Foarte nasol. Iar a doua chestie e că eu am o poză în telefon cu p***ul lui Mihai Trăistariu pe care n-am solicitat-o niciodată. Omul, efectiv, mi-a dat mesaj... Vă jur că n-am solicitat așa ceva. El mi-a trimis poză, e contul lui verificat !...”, a povestit Selly la emisiunea online pe care o realizează pe Youtube.

Jador a primit fotografii cu Tristariu gol

Invitații s-au amuzat și nu prea de această poveste iar Connect-R a dezvăluit că Selly nu e singurul care a primit o astfel de fotografie indecentă.

Mihai Trăistariu își promovează astfel contul de onlyfans

”Eu aș plăti 20 de lei pe lună să nu văd niciodată pozele astea cu Trăistariu. Dacă ar fi o aplicație care să mă protejeze de așa ceva...”,a mărturisit Codin Maticiuc.

Trăistariu câștigă bani frumoși pozând nud

Mihai Trăistariu este una din primele vedete din România care și-a deschis un cont pe onlyfans , o platformă care se poate accesa doar în schimbul unui abonament lunar. În cazul lui Mihai Trăistariu, fanii scot din buzunar aproximativ 5 dolari pe lună pentru a-i urmări fotografiile nud. Iar numărul abonaților crește de la o zi la alta. În prezent, Mihai Trăistariu are aproximativ 350 de abonați pe contul de onlyfans, ceea ce înseamnă un profit lunar de 1.750 dolari sau 1.450 euro.