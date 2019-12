Jador a făcut un live din camera de hotel din Germania, unde se afla pentru un concert. El era foarte supărat după ce Ella de la Puterea Dragostei a spus că el ar avea iubită, iar aceasta ar locui chiar la el în casă. ”Sunt foarte supărat. Sunt singur de Sărbătorile astea, nu am pe nimeni lângă mine”, a spus Jador.

Manelistul susține că o iubește pe Ella, deși aceasta face afirmații mincinoase despre el.

Mai mult, Jador a făcut mărturisiri șocante despre Ella și motivul pentru care el nu vrea să fie cu bruneta.

”Nu vreți să știți cât de dureros este ca un bărbat să o vadă pe fata pe care o iubește, în pat cu alt bărbat. S-a întâmplat sub ochii mei. Cel mai greu este să-ți vezi persoana iubită în brațe cu altul și apoi să spună că ea te iubește pe tine. Nu înțeleg cum o femeie care pretinde că mă iubește vrea să-mi facă rău. Dumnezeu o să scoată la iveală scopurile ei”, a afirmat Jador despre Ella.

Ella de la Puterea Dragostei, despre cum a aflat că Jador locuiește cu iubita secretă

În urmă cu câteva zile, într-un live, Ella a povestit cum a descoperit ea că zvonurile privind iubita secretă a lui Jador sunt adevărate.

”Zilele trecute, am văzut pe story la Robert, într-un cadru, un rucsac și placă de păr. Robert era acasă la el (n.red. la Jador). Am zis așa, placă de păr nu folosește, iar ghiozdanul ăla mi se părea cunoscut. M-am uitat la pozele ce apăruseră pe internet cu ea (n.red Georgiana, presupusa iubită a lui Jador) și am văzut că seamăna. Mi-am dat seama că ei doi locuiesc împreună. Mi-a confirmat că tot ce mi-a zis a fost minciună. Eu și cu Jador nu voi mai fi niciodată atâta timp cât există fata aia. Să-l ajute să fie împlinit cu Georgiana. Eu dacă știam că există fata asta, nu aș fi avut nicio trebaă cu Jador. Mi-au spus unii și alții, dar nu credeam, am bănuit, dar atât! Acum m-am convins”, a spus Ella de la Puterea Dragostei, care susține că de data aceasta nu vrea să se mai gândească la Jador, a pus punct relației, sentimentelor ei pentru cântăreț.