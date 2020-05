In articol:

Jador a devenit un personaj extrem de îndrăgit după participarea în casa Puterea Dragostei . Manelistul se bucură de un succes răsunător, atât pe plan artistic, cât și în viața personală. Sunt multe femei care și-ar dori să pună mâna pe artist, iar vestea șoc este că nu doar domnișoarele îl vor, ci și doamnele.

O doamnă de 65 de ani i-a trimis poze cu ea goală

S-ar putea spune că viața lui Jador bate orice scenariu de film, iar asta nu e de mirare, ținând cont de talentul cu care a fost înzestrat, dar și de imaginea cu care se afișează mereu atât în public, cât și pe rețelele de socializare, acolo unde este mereu prezent și își ține la curent admiratoarele cu proiectele sale.

Recent, au ieșit la iveală amănunte bombă din viața celebrului manelist, pe care le-a povestit chiar el pentru Cancan. Surprinzător sau nu, Jador a fost asaltat pe contul de Instagram de admiratoare care i-au trimis fotografii poze indecente. Și dacă vă întrebați cine și ce fel de poze i-a trimis cântărețului, ei bine, veți rămâne uimiți.

Printre domnișoarele care îi trimit poze care mai de care mai deocheate, s-a aflat și o doamnă de peste 65 de ani. Da, nu e glumă! Pentru artist a fost un șoc uriaș atunci când a fost abordat de femeie, care i-a trimis poze cu ea...complet dezbrăcată, demne de filmele pentru adulți.

„Așa cum am spus și la mine pe contul de Tik Tok, eu din cauza activității muzicale care îmi ocupă aproape tot timpul, nu prea mai am timp de pierdut pe rețelele de socializare. Îmi place să țin legătura cu fanii mei, le citesc mesajele, le urmez sfaturile uneori și îi țin aproape, căci ei m-au adus aici unde sunt astăzi, ei m-au făcut să am succes și le mulțumesc.

Însă, pentru că nu am timp prea mult să stau pe Instagram, am o persoană care se ocupă de gestionarea contului meu. Îmi trimit fanele poze care mai de care mai sexy, mai porno. Unele în bikini, altele complet goale. Mă uit și eu, că sunt bărbat, de ce să nu recunosc. Nu le răspund, însă mă uit. Dar… băi frate, mi s-a întâmplat ceva de povestit nepoților, jur.

La un moment dat, am văzut că o doamnă mi-a trimis o fotografie. Am deschis-o și… ce să vezi?! Doamna se pozase în casă, complet goală. Băăăăi, goală! Și avea 65 de ani împliniți. Efectiv mi-a trimis poză cu ea goală. Nu am știut cum să reacționez…

Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu-mi stă în caracter. Sunt un bărbat discret și nu-mi permit să judec sau să spun lucruri urâte la adresa femeilor. Băi, frate… dar, la 65 de ani, să-mi trimiți poză cu tine, goală? Și să vedeți ce încerca să mă vrăjească, am zis că așa ceva nu se poate… chiar nu se poate” a spus Jador pentru Cancan.