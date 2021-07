Jador, accident grav cu bolidul de lux abia cumpărat! Un cal i-a ieșit în față, iar ce-a urmat apoi este incredibil. Artistul a făcut și-un gest de omenie: ”N-o să-i fac nimic. Știu cum e să trăiești în greu”

Jador [Sursa foto: Captură YouTube] 20:40, iul 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

Jador a avut parte de clipe de panică după ce a fost implicat într-un accident. Faimosul de la Survivor România 2021 a fost la un pas de tragedie, după ce un cal a sărit pe mașina în care se afla. Manelistul era pe locul din spate, în timp ce un apropiat conducea bolidul de lux, recent cumpărat.

Autoturismul a fost făcut praf, iar acest lucru s epoate observa în imaginile de mai jos.

Jador: Asteptam politia de ceva timp..sunt suparat rau. Bine ca n-am patit nimic, serios. Puteam sa ajungem pe la spital, sa Doamen fereste, sa patim ceva mai rau, sa murim. Daca aveam viteza, se putea intampla si asta. Ca lectie, oameni buni, legati-va animalele si nu le mai lasati pe strada. Am facut un mare accident, masina mea din pacate, de o luna de zile, arata asa. A sarit un cal in fata masinii, bine ca n-aveam viteza.

Mașina lui Jador, făcută praf[Sursa foto: Captură YouTube]

Jador, gest de omenie

Deși mașina i-a fost grav lovită, Jador a dat dovadă de omenie încă o dată! Nu degeaba foștii lui colegi de la Survivor au mărturisit că artistul are un suflet de aur. Copilul celui care deține calul și l-a lăsat liber, să alerge pe stradă, a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut ce pagubă a făcut animalul.

Băiatul s-a ascuns de rușine, iar Jador și-a dat seama de acest lucru. Mai apoi, cântărețul a povestit, în vlogul postat pe Youtube, că nu va lua nicio măsură împotriva proprietarului animalului, pentru că a auzit că nu se descurcă cu banii. Ba mai mult decât atât, artistul îl și asigură pe băiatul, care plângea, că nu i se va întânpla nimic și să nu va trebui să plătească ceva.

Jador: El plangea, ma. Era calul lui si el plangea ca are de dat bani. Dar nu dai, ca am auzit ca esti amarat. De ce te-ai ascuns?

Băiatul: Mi-era rusine, dar si frica.

Jador: Stateam in spate ca de obicei si dintr-odata am auzit o pocnitura, a sarit calutul in fata noastra. Am avut noroc ca nu am avut viteza, Doamne ajuta ca suntem bine. M-a impresionat foarte mult...bineinteles ca nu suntem noi vinovati, omul a lasat calul sa alerge pe strada. Nici nu m-am intalnit cu proprietarul calului, copilul lui plangea, se ascunsese. Copilul asta mi-a rupt sufletul, plangea ca n-are bani, el se gandea la ce are de dat tatal lui. Bineinteles ca n-o sa-i fac nimic, pentru ca stiu cum e sa traiesti in greu. Ca sa repare probabil masina asta ar fi trebuit sa plateasca foarte mult..pentru tatal lui ar insemna probabil un an de munca in strainatate. Asa ca n-o sa depunem plangere, n-o sa se intample nimic, ca suntem oameni.