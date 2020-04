Jador, acuzat că a scris un bilet de amenințare soților Stegaru

In articol:

Soții Stegaru s-au trezit cu un bilet misterios pe ușa apartamentului lor. Biletul cuprindea jigniri la adresa cuplului, iar ei erau sfătuiți să se întoarcă de unde au venit, adică în Blăgești.

Vulpița și Viorel au luat la rând toți posibilii suspecți. După ce nu au ajuns la niciun numitor comun, sigurul pe care trebuiau să-l mai confrunte era Jador.

Jador a răspuns acuzațiilor printr-un videoclip, transmis într-o emisiune televizată, și i-a asigurat că el își respectă dușmanii și nu ar recurge la un asemenea gest.

„Sunt supărat! Sunt distrus! Sunt unul din suspecții Vulpiței! Vulpișa, cum să îți transmit eu un mesaj atât de urât? În primul rând, nu îmi stă în vocabular, nici în educație. Și eu îmi respect dușmanii! Fictiv vorbind, dușmanii. Eu nu am cum să transmit astfel de mesaje urâte, pentru că am avut parte de o educație frumoasă și nu pot!”, s-a apărat Jador.

Jador, noi declarații despre Vulpița. Ce a spus artistul despre nouă vedetă de pe Youtube

Jador a avut un schimb de replici dure cu Vulpița, după ce a ajuns pe locul unu în trending peste noapte. Acum, Jador face noi declarații despre vedeta momentului în România.

Jador a rămas fără cuvinte când a văzut că Vulpița a devenit cântăreață și chiar l-a detronat de pe locul unu. Cântărețul le-a transmis mai multe mesaje fanilor lui în care își exprima nelămurirea față de preferințele muzicale ale românilor. Vulpița a văzut indignarea lui Jador și ca să pună paie pe foc, chiar l-a provocat să scrie câteva versuri. Artistul i-a răspuns la provocare, dar în același timp a găsit și un moment pentru a-și spune părerea despre noua vedetă din România.

„Când am văzut că Vulpița este pe locul 1 și piesa mea nu mai e pe 1, nu mi-a venit să cred pentru că nu am înțeles de ce oamenii dau click pe ea. Pentru că fata nu are talent în domeniul muzical. Dar apreciez, pentru că, dincolo de tot ce este Vulpița, apreciez faptul că muncește, pentru că nu este ușor să stai acolo în platou și să faci ce zic unii oameni. Într-un fel, apreciez și munca ei, chiar dacă ea nu conștientizează multe lucruri. Eu știu că, de fapt, și ea muncește”, a declarat Jador pentru Cancan. (Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, declarații șoc despre părinții lui Jador! ”Ar trebui să îl lase să decidă singur în viață”!)