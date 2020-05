In articol:

Jador a vorbit pentru prima dată despre posibila sarcină

În ultima perioadă au tot existat zvonuri conform cărora Georgiana, fosta iubită a lui Jador, ar fi însărcinată. Fanii carismaticului artist susțin că tatăl copilului este chiar Jador.

Jador a vorbit, după apariția zvonurilor, acesta susține că este posibil ca Georgiana să fie însărcinată, însă nu cu el. Contactat de Reea și Tina, Jador le-a mărturisit că el și Georgiana sunt doar prieteni și că nu are cum să fie el tatăl copilului.

Jador și Georgiana au plecat în vacanță împreună! Lovitura dură primită de Ella de la Puterea Dragostei

Georgiana, fosta iubită a lui Jador de la Puterea Dragostei, a publicat dovada că a fost în vacanță cu Jador. Jador a stârnit destul de multe controverse în timpul șederii lui în Turcia, iar relația lui cu Georgiana a fost tot timpul învăluită în mister. Nu o dată s-a spus că artistul ar avea încă o relație cu ea și că a ales să participe la emisiunea prezentată de Andreea Mantea doar pentru a câștiga mai multă popularitate.

Jador a negat tot timpul că ar fi fost cuplat cu Georgiana în timpul participării lui la Puterea dragostei. În schimb, a recunoscut că a fost într-o relație cu ea înaine de a participa în show-ul de televiziune și că au rămas buni prieteni.

Recent, pe internet a apărut și dovada că Jador și Georgiana au fost împreună într-o vacanță în Dubai. Deși nu s-au fotografiat împreună, cei doi au publicat pe paginile lor de internet două imagini surprinse chiar în același loc. Mii de fanii ai emisiunii Puterea Dragostei au reacționat, iar mulți dintre ei spun că motivul pentru care Georgiana a publicat dovada că a fost în vacanță în Jador este o răzbunare subtilă din partea ei, urmare a unor comentarii răutăcioase făcute de Ella.

Ella a povestit că Georgiana îl caută pe Jador

Ella și Jador au recunoscut că au fost împreună în perioada în care bruneta s-a întors în România. Ea a povestit ce activități au făcut în perioada în care au stat împreună.

„Două săptămâni am stat și am mâncat paste. N-am făcut mișcare deloc. În România am slăbit mult. Am mers, m-am plimbat. Am fost și la Cluj. El s-a dus în Italia, eu m-am dus în Moldova. A fost frumos”, a povestit Ella.

Întrebată de Marius, iubitul Andreei Pirui, dacă Georgiana îl mai caută pe Jador, Ella a declarat că îl sună încontinuu.

„Nici nu mai are rost să-i pomenim numele. Mai sună ca disperata, dar era pusă de alte persoane. Nu vreau să-i mai spun numele pentru că ea asta caută. Nu e atât de importantă. Ar trebui să-mi fie frică de alte fete, nu de ea. Nu mi-e frică! Dacă e să fie ceva, o să fie”, a mărturisit bruneta.