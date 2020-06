In articol:

Jador, amenințat dur cu bătaia! De mai bine de 48 de ore, Jador este protagonistul unui scandal uriaș! Manelistul a fost bătut în parcarea unui club din Mamaia, sâmbătă noaptea, pe la orele 4.00, de câțiva indivizi, care, la un moment dat, ar fi strigat chiar că vor aduce și săbiile pentru ca agresiunea să fie una în toată regula.

Jador, amenințat dur cu bătaia! Bulversat de situație, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, la câteva ore de la ieșirea de la poliție, acolo unde ar fi depius și o plângere împotriva atacatorilor, Jador a vorbit pe marginea acestui subiect, susținând că, de fapt, artiștii au parte de tratamente ciudate și lipsite de respect în România.

„Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica. Culmea, nici nu am făcut nimic sa se ajunga aici, nici nu ii cunoșteam pe cei care ne-au agresat... Va dati seama, asa, dintr-o data, în parcare, sa vina niște necunoscuți sa te atace din senin... este dureros și dur”, a declarat Jador în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Jador, amenințat dur cu bătaia! Manelistul a avut mari probleme cu Alex Zănoagă la Puterea dragostei! Foștii concurenți l-au salvat

Jador, amenințat dur cu bătaia! Pe de altă parte, nu este prima dată când Jador este implicat într-un scandal de genul acesta, de bătăi și stări de duritate. În perioada în care se afla în casa Puterea dragostei, el a intrat mereu în conflicte cu Alex Zănoagă, iubitul de atunci, actualul soț acum al femeii de care el se îndrăgostise... Simina Loica. Sentimentele pentru ea au dus la probleme în show, mai mult decât atât, la un moment dat, s-a sărit și la bătaie și doar intervenția celorlalți concurenți din emisiune a mai aplanat situația,iar manelistul a scăpat nevătămat.

Jador, amenințat cu bătaia!”Stai departe că, poate, cine știe cum vin acolo și nu o să-ți fie bine”

Conflictul cu Zănoagă nu a rămas doar la Istanbul. Jador a fost amenințat cu bătaia de acesta și când Alex a revenit în România, după ce, luni la rând, ar fi susținut că relația dintre el și Simina nu este unareală, iar copilul pe care tânăra îl aștepta la vremea respectivă ar fi fost de fapt...al lui! Bașca la un moment dat a pus și o înregistrare sugestivă pe interne, în care dezvăluia că s-a sărutat cu Simina Loica pe Calea Victoriei.

Citeste si: BREAKING NEWS! Răsturnare de situație în cazul bătăii primite de Jador și Mario Fresh în parcarea unui club din Constanța! Au fost identificați cei patru agresori, iar procurorii au schimbat încadrarea juridică

Citeste si: Nelson Mondialu aruncă BOMBA despre bătaia pe care au încasat-o Jador și Mario Fresh. Ella, implicată în scandalul momentului? „Știa tot. Ea a sunat și i-a zis să îl maltrateze pe Jador”

Citeste si: Jador de la „Puterea Dragostei” se însoară. Vezi cine este aleasa

Jador, amenințat dur cu bătaia! Supărat după vizionarea filmulețului, Alex Zănoagă i-a transmis atunci un mesaj dur lui Jador, în care chiar a luat atitudine cu adevărat. ”Nu o să fii niciodată cu Simina. Nu este nimic real în ce vrei tu să insuniezi despre ea. Stai departe că, poate, cine știe cum vin în Turcia acolo și nu o să-ți fie bine. Așa că, ai grijă și pe unde mergi”, a spus bărbatul într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro, apoi a specificat că nu dorește ca, din aceste cuvinte, să se înțeleagă că este un tip violent, ci manelistul ar fi mai bine să se orienteze către o altă fată.