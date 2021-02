Jador, avertisment dur pentru Faimoși la Survivor România. „Cine o să tragă echipa în jos, o să fie votat!”

In articol:

Rândurile celor considerați cocnurenții slabi din echipa Faimoșilor se restrâng cu fiecare săptămână la Survivor România. Nominalizările declanșează conflicte între vedete, pentru că nimănui nu-i place să fie catalogat drept verigi slabe.

Jador, avertisment dur pentru Faimoși la Survivor România

Fetele din echipa roșie sunt revoltate pentru că băieții le propun doar pe ele spre eliminare, deși sunt alți concurenți la fel de slabi din punct de vedere sportiv. Jador trage un semnal de alarmă și explică că vor pleca din Dominicană cei care nu vor face performanță.

Jador, despre colegii de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni: A spus Ana că dacă mai votăm fetele, nu o să mai aibă cine să va gătească.

Jador: Ca să înțeleagă și Ana și Elena, că sunt aici, noi nu votăm fetele, noi votăm oamenii care trag în jos echipa, și până acum din păcate au fost doar fete. Mironosițe ca Alexandra, Amna, a fost și Costi care nu e fată. Au fost mulți oameni și cine o să tragă echipa în jos, o să fie votat, simplu.

Sebastian: Jador, gândește-te pentru ține, nu pentru altcineva.

Jador: Eu am gândit strict pentru echipă, nu pentru mine personal.

Sebastian: Eu sunt de părere să ne concentrăm să câștigăm toate jocurile și să nu mai avem discuții de-astea.

Moroșanu: Eu am fost mereu de acord cu asta!

Sebastian: Suntem mai buni decât ei, vrei să te mint? Toți băieții suntem mai buni decât băieții de la ei.

Jador de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador, preferatul publicului la Survivor România 2021

Concurentul din echipa Faimoșilor care a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor săptămâna trecută este Jador.

El spunea că se aștepta să fie susținut de oamneii de acasă pentru că dă tot ce are mai bun pe traseu.

Într-un fel e cea mai grea decizie pe care o pot lua, nu am vorbit cu nimeni, e greu pentru mine, trebuie să iau o decizie corectă. E foarte complicat pentru mine. Mă așteptam că am dat tot ce am putut pe traseu până mi-am rupt spatele. Îmi place să dau tot ce pot, chiar dacă nu sunt cel mai bun la chestia respectivă. Nu sunt un sportiv bun, dar dau tot ce pot”, a spus cântărețul.