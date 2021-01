Jador, cădere nervoasă la Survivor! A aruncat cu decorul spre Războinici! Concurenții au fost deranjați de atitudinea artistului: "Așa e el prost..."

Echipa Faimoșilor a pierdut a doua oară consecutiv la Survivor România 2021.

În episodul de duminică seară, 10 ianuarie, de la Survivor România 2021, Războinicii și Faimoșii s-au duelat încă o dată, iar prmeiul a fost pe măsură. În această seara, marii câștigători au fost Războinicii, care au câștigat un kit de unelte. Acest kit le va fi folositor în construirea unui acoperiș deasupra capului. Pierderea probei i-a demoralizat foarte mulți de Faimoși. Războinicii și Faimoșii au început să se certe, iar cel care a răbufnit cel mai mult a fost chiar Jador.

Deși a fost primul Faimos care a încpeut cea dea doua probă și a și câștigat, ulterior el a pierdut în fața lui Sorin de la Războinici. După ce a văzut că a pierdut, Jador a avut o ieșire nervoasă și a aruncat cu decorul amenajat special pentru traseu chiar în direcția Războinicilor. Pentru câteva momente, el s-a retras de ceilalți concurenți pentru a se reculege. „Liniștește-te, asta este, viața merge înainte”, sunt cuvintele lui Cătălin Moroșanu, care a încerca să îi ridice moralul coechipierului său. „Așa e el prost. E al nostru, ce să-i fac?! E prost, dar e al nostru”, a reacționat Culiță Sterp.

Jador, ieșire nervoasă la Survivor România

Jador le-a arătat telespectatorilor o altă latură a sa în episodul doi din Survivor România 2021 . Faimosul a avut o discuție foarte serioasă cu Amna, în care i-a mărturisit că se gândește la fosta lui iubită și ea este motivul pentru care a venit în această competiție. (Citeste si:Tensiuni în echipa Faimoșilor! Alexandra Stan, pusă la colț de Cătălin Moroșanu: „Femeie, vrei să mori?”)

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”, a dezvăluit Jador, în al doilea episod de la Survivor România.