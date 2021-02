Jador calcă pe urmele lui Zanni la Survivor România și o jignește în ultimul hal pe Roxana Nemeș. Faimoasa a izbucnit în lacrimi: „Lasă figurile! Nu meriți, ești nebună?”

In articol:

Faimoșii au pierdut meciul de imunitate la Survivor România și au fost nevoiți să facă nominalizări. Roxana Nemeș a fost cea mai votată de către colegii săi și riscă eliminarea din competiție.

Roxana Nemeș, jignită de Jador la Survivor România

Faimoasa este încolțită de coechipierii săi la Survivor România, după consiliul de nominalizare. Sălbaticii îi cer explicații pentru că artista a votat-o pentru eliminare pe Elena Marin.

Roxana Nemeș: Simt că ar trebui să mă justific cu ceva sau..Eu nu v-am întrebat nimic, că m-ați votat, nu înțeleg de ce vă simțiți voi să spuneți.

Elena: Nu-i săriți tot în cap!

Roxana Nemeș: Pentru că sunt și eu om și mă rănesc anumite lucruri, poate doar de la anumiți oameni. Fiecare are un vis aici, ca Elena și ca fiecare.

Majda: Păi, și care e visul? E mai important visul tău decât al meu?

Roxana Nemeș: Normal, îmi place că îți vezi interesul!

Majda: Nu mi-o zice așa, Roxana, că nu-mi place să-mi spui că îmi văd interesul.

Roxana Nemeș: Doar eu sunt proasta care se gândește la restul.

Jador, derapaj la adresa Roxanei Nemeș: „Ești nebună?”

Cântărețul a izbucnit și a acuzat-o pe Roxana Nemeș de victimizare. Jador țipă la artistă și îi spune că a meritat ca lumea să o propună pentru eliminare.

Jador: Băi, Nemeș, termină cu astea, că mă enervezi! Cică „doar eu mă gândesc la visurile voastre”. Termină cu astea!

Elena: E nominalizată, e a nu știu câta oară, hai să nu-i sărim toți în cap!

Roxana Nemeș: Eu nu știu cu ce v-am greșit atât de grav.

Jador: Băi, boss, te dai victimă și nu-mi place! Băi, femeia asta are copil acasă! Ce vrei, să se gândească la fițele și figurile tale? Normal că se gândește la visul ei! Nu la visul tău, lasă figurile!

Roxana Nemeș: Nu te las să vorbești, pentru că urli, nu știi să respecți un om..

Jador: Nu meriți, te-am votat că nu meriți, ești nebună?

Jador, probleme grave de sănătate la Survivor România

Jador a vorbit despre problemele de sănătate pe care le întâmpină la Survivor România, după ce Faimoșii au pierdut primul meci de imunitate din această săptămână. Artistul a dezvăluit în consiliul pentru nominalizare că are dureri foarte mari de spate și că îi este greu să intre pe fiecare traseu.

Jador calcă pe urmele lui Zanni la Survivor România și o jignește în ultimul hal pe Roxana Nemeș[Sursa foto: Captură KANAL D]

Totuși, el speră că starea lui de sănătate se va ameliora la un moment dat, iar până atunci va da tot ce poate în concurs. „Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor.

Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii. Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul. Corpul meu mă lasă încet , încet”, a spus Jador.