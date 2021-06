Jador, copleșit de problemele din familie și din dragoste! „Vai de capul meu!” Care este singura lui alinare

Jador [Sursa foto: Captură ] 18:41, iun 10, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Jador traversează o perioadă foarte grea din viața sa. Dacă pe plan profesional lucrurile merg ca pe roate, pe plan persnal parcă bate pasul pe loc.

Este de-a dreptul copleșit de toate problemele care au venit peste el, dar are o singură alinare. Iată despre ce este vorba.

Jador are probleme în familie și de ordin amoros. Artistul se resimte: „E stres”

Artistul a dezvăluit că s-a despărțit din nou de Georgiana și este un bărbat singur. Nu este singura lovitură pe care primit-o de la viață. Se pare că nepoțica lui trece printr-o operaie destul de complicată, iar gândul lui este doar la micuță.

„Femeile nu sunt lesinate după mine, sunt leșinate după Jador, nu după Ionuț. În momentul de față sunt suferind, de asta am și scos piesa asta. Am mai multe probleme, chiar trecut printr-o perioadă nașpa în viața mea. Azi mi s-a operat o nepoțică la spital, am probleme în familie cu sănătatea, astea sunt cu adevărat problemele. Acum că sunt mai mare, le simt altfel problemele. Nepoțica mea e ca și cum ar fi fetița mea. Are un an jumate. A înghețat niște magneți și i-a perforat intestinul și a trebuit să se opereze. E stres. Trec printr-o perioadă proastă, m-am și despărțit. Vai de capul meu! Muzica e singurul lucru care mă scoate din stare. Eu sunt fericit și dacă nu sunt fericit. Dar uneori simt nevoie să mă închid în casă și să stau acolo singur, am și momente de genul ăsta”, a declarat Jador la Teo Show.

Artistul consideră că faima aduce cu ea și multe belele:„ Oamenii care apar la televizor nu au soartă”

Jador spune că de fiecare dată când primește lovituri grele de la soartă, se cufundă în ceea ce știe el să facă cel mai bine: muzică. Astfel, recent, acesta a lansat o melodie de despărțire, „Aseară dansai singură”, care exprimă exact ceea ce simte în aceste momente pe plan amoros.

„Mi-a trebuit mie să fiu cunoscut… Oamenii care apar la televizor nu au soartă! Dar asta e tot ce iubesc eu. Pot să stau neînsurat o viață întreagă. Să nu îmi ia Dumnezeu muzica, asta îmi place cel mai mult. m-au întebat părinții mei, care sunt pocăiți, dacă o să pot să mă las vreodată de muzică. Nu, n-aș putea niciodată. Dacă Dumnezeu mi-a cerut într-un fel asta, conduita mamei și a tatălui așa e, să mă las de muzică, să mă pocăiesc, să nu mai cânt genul ăsta de muzică. Dar am scos și o melodie de pocăință, dar nu aș putea niciodată să mă las. Eu sunt oaia neagră a lui Dumnezeu, mă simt cel mai iubit de Dumnezeu. Nu fac ce zice El, mai înjur, mai fac chestii rele”, a mai adăugat artistul la aceeași emisiune TV.