Jador, dansuri fierbinți cu Loredana Groza, în spatele scenei! "E moldoveancă de-a mea" Imagini exclusive | EXCLUSIV

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri. Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși maneliști din industrie.

Loredana Groza are în spate o carieră de zeci de ani, fiind una din vedetele cu ștate vechi ale lumii mondene, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Talentul muzical și actoricesc au adus-o în lumina reflectoarelor și tot ele au dus-o pe culmile succesului, având acum o adevărată comunitate de fani.

Jador și Loredana Groza, dansuri departe de ochii lumii

Celebrul milionar Droopy a împlinit vârsta de 44 de ani și a ales să își serbeze ziua de naștere în stil mare de tot. Astfel, a organizat o petrecere cu tematica MAHALA, invitând să întrețină atmosfera pe cei mai iubiți artiști români. WOWbiz a fost prezent la eveniment și martor la tot ce s-a întâmplat. Pe lista artiștilor care au fost invitați să cânte și să îl încânte pe sărbătorit, s-a aflat și Jador, împreună cu Loredana Groza și întreaga trupă care interpretează piesa "Fericire".

Înainte de a veni pe scenă, în fața publicului, cei doi au dansat împreună în culise, cu mișcări fierbinți, de îți venea să li te alături. Într-un

interviu difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, Jador a spus adevărul despre relația pe care o are cu Loredana și ce părere are despre ea.

"Am mai cântat cu Loredana de câteva ori. Avem două proiecte pregătite, două piese împreună, pe care trebuie să le scoatem. E mișto Lori. E foarte de treabă. E moldoveancă de-a mea de acolo de la Onești. Eu sunt din Bacău, suntem vecini. Muzica vine și de la Moldova. Îmi pare rău că nu am cântat câteva hore, să mă distrez cu oamenii.", a declarat Jador.

Jador, evenimente peste evenimente

Acum că pandemia a luat sfârșit, evenimentele și-au reluat cursul normal, iar cei mai buni artiști sunt din nou solicitați. Printre ei se numără și Jador, care mărturisește că spectacolele îi ocupă tot timpul.

"Nu am timp de mine. Asta e, trebuie să muncim. Asta e viața mea, muzica și e una frumoasă. Acum am repetiții cu formația mea, avem concert mare. Am joi, vinei, sâmbătă, duminică, luni și marți. Nu muncesc, eu cânt. E oboseală când nu dorm. Nu am când să dorm.", a spus Jador, pentru WOWbiz.