Jador a spus mereu cât de greu i-a fost să ajungă acolo unde este acum, un artist cu multe spectacole, ale cărui melodii sunt mereu pe primele locuri pe Youtube.

După ce a plecat de la Puterea Dragostei, Jador a avut parte de multe discuții cu Ella, femeia pe care spune că o iubește și care l-a dezamăgit. ”Sunt foarte supărat. Sunt singur de Sărbătorile astea, nu am pe nimeni lângă mine”, a dezvăluit recent, într-un live Jador, care se afla într-o cameră de hotel în Germania, unde a susținut o serie de specacole în cluburi frecventate de români.

Jador a povestit și cum erau sărbătorile pentru el când era mic și ce primea cadou de la Moș Crăciun.

”Mi-aduc aminte când eram mic și mergeam la colindat și făceam 30 de lei, le luam șosete de ei, celor 4 frați mai mici. Niciodată nu am avut șosete, nici acum nu am. Moș Crăciun mi-aducea portocale, banane, că nu aveam noi multe. Eram însă tare fericit!”, și-a amintit Jador de copilăria lui

Jador de la Puterea Dragostei, despre momentele grele din viața lui

Jador de la Puterea Dragostei provine dintr-o familie numeroasă din Bacău. Artistul a povestit de câteva ori că familia lui este una penticostală.

La un moment dat, în emisiunea Puterea Dragostei, a avut un moment de sinceritate cu Bernadett, în care i-a povestit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

”M-am dus, am stat flămând. N-aveam bani să mănânc. Era mama bolnavă, știi. A ieșit tata din spital, la o săptămână a intrat mama. Tata a cheltuit 20.000 de euro pe operație și acum îi trebuia mamei bani. Dăduse tata ce avea, în fine. Și la un moment dat, chiar nu mai avea bani, eu vorbeam cu tata, eram cel mai mare, trebuia să am grijă de frații mei, mă duceam acasă și le făceam de mâncare la ăștia mici. Frate-miu făcea figuri, nu știam cum să mă comport, comenta că nu era bună mâncarea, a chemat-o pe mamaia. Eram cu stres. A trebuit să plec la facultate, uitasem tot, bani n-aveam, nici nu puteam să-i cer lui tata, am stat vreo trei zile nemâncat. Eram la studio și m-a întrebat Vali Vijelie ”Ia zi, ai bani?”. După ce am plecat de la studiu, m-a dus acasă cu mașina și m-a întrebat și i-am spus că da. Vali l-a lăsat pe unchi-meu. Atunci am stat și în stres, eram și în examen, a fost cea mai nașpa perioadă din viața mea. Bine că pe tata nu l-am văzut, că el era în Germania, doar vorbeam la telefon. Dar pe mama când am văzut-o...și de atunci am început singur prin străini, am fost înșelat de oameni, au vrut să tragă bani după mine, acum încearcă și acum”, a povestit Jador la momentul respectiv.