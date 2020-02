Jador de la Puterea dragostei este cu gândul la Simina:

Puterea dragostei este cu gândul la Simina: " />

Jador de la Puterea dragostei a publicat un clip în care apare în ipostaze neașteptate. Aceasta ascultă o melodie tristă, în timp ce se uită la mai mult imagini cu Simina.

"Cu gândul la Simina 💔🙁Amintiri frumoase.", a scris Jador la descrierea clipului.

Pe fundalul clipului se aude melodia cântată de Florin Salam și Denisa - Am să plâng pentru tot ce am trăit.

"N-a fost nici o noapte

Sa nu simt singuratate

Chiar daca eram cu altcineva

De ce doar pe tine

Te am si acum in amintire?

Si nimeni nu m-a putut schimba

As face orice sa te mai pot avea

Chiar daca esti acum cu altcineva

ReF: Am sa plang pentru tot ce-am trait

Am sa plang pentru cat ne-am iubit

Daca ai stii cat as vrea sa-ti vorbesc

Sa-ti mai spun ca si azi te iubesc

N-a fost nici un vis

In care eu nu te-am atins

Mi-e dor de tine in fiecare zi

Cine m-ar iubi

Nu te poate inlocui

Ca tine nu v-a mai fi...

As face orice sa te mai pot avea

Chiar daca esti acum cu altcineva

ReF: Am sa plang pentru tot ce-am trait

Am sa plang pentru cat ne-am iubit

Daca ai stii cat as vrea sa-ti vorbesc

Sa-ti mai spun ca si azi te iubesc

As face orice sa te mai pot avea

Chiar daca esti acum cu altcineva

ReF: Am sa plang pentru tot ce-am trait

Am sa plang pentru cat ne-am iubit

Daca ai stii cat as vrea sa-ti vorbesc

Sa-ti mai spun ca si azi te iubesc", sunt versurile melodiei.

Simina de la Puterea Dragostei, amenințată chiar înainte de a naște ”Sunt oameni care nu au Dumnezeu”

Simina de la Puterea Dragostei mai are puțin și naște, însă și acum sunt mulți cei care o condamnă că l-a părăsit pe Jador.

Deși a trecut un an de când relația dintre Simina și Jador s-a încheiat și fiecare și-a văzut de viața lui, sunt și acum fani ai emisiunii Puterea Dragostei care o condamnă pe tânără că l-ar fi părăsit pe manelist pentru a avea o relație cu Alex Zănoagă.

Între timp Simina a rămas însărcinată cu Alex Zănoagă, tânărul cu care a început o relație în casa Puterea Dragostei și care în ianuarie 2020 i-a devenit și soț. Cei doi vor deveni părinți în aprilie, când Simina va aduce pe lume un băiețel pe care îl așteaptă cu nerăbdare.

Chiar și în această perioadă extrem de frumoasă pentru o femeie, Simina este victima unor mesaje de amenințare. Graviduța spune însă că nu le mai ia în seamă și că nu are nici un motiv să se lase afectată de astfel de mesaje, mai ales că are în jurul ei oameni care o iubesc și fani care o îndrăgesc și îi transmit energii pozitive.

”Nu am ce să le transmit celor care au vorbit urât despre copilul meu. Eu cred în karma și cred că toate acestea se vor întoarce la un moment dat. Mai ales că primesc mesaje de genul, ”să îmi moară copilul”, că voi naște un câine”. Prostii de la oameni care nu au Dumnezeu. Am primit foarte multe mesaje, dar le șterg imediat, nu stau să le citesc”, a spus Simina în live-ul de pe pagina de Facebook WOWbiz.ro

Simina de la Puterea Dragostei, despre motivul pentru care ține secret spitalul unde va naște

Din păcate, nu este prima dată când Simina vorbește despre mesajele urâte primite de ea după ce a făcut un cuplu cu Alex Zănoagă și chiar a rămas însărcinată cu tânărul, care a devenit între timp și soțul ei.

Simina a povestit, în urmă cu ceva timp, motivul pentru care nu va spune în ce spital va naște și asta pentru că îi este frică. ”Nu o să spun pe live la ce spital voi naște pentru că am fost amenințată ca o să vină să-mi ia copilul. Eu vreau să stau liniștită, nu să mă trezesc cu cine știe cine la spital peste mine”, a declarat Simina.