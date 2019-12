Jador se bucura de prima lui vacanță și nu orice vacanță, ci în Dubai, când deodată i s-a făcut rău și ajuns la un spital din Dubai.

Citeste si: Jador de la Puterea Dragostei își petrece sărbătorile în deșert! Cum arată artistul în haine arăbești

Citeste si: Mărturia cutremurătoare a unei supraviețuitoare a avionului prăbușit în Kazahstan: „Nu era haos la bord, nu erau țipete”

Jador de la Puterea Dragostei, pe patul de spital din Dubai! Ce s-a întâmplat în prima lui vacanță

Artistul s-a filmat pe patul de spital și a explicat cu voce șoptită cum vacanța lui a luat brusc un drum greșit.

„Am ajuns și la spital. Vai de capul meu. Cea mai tare vacanță din viața mea. Merg la Dubai ca să... Mă doare stomacul atât de tare încât aș vrea să se întâmple ceva să nu mă mai doară.”, a spus Jador pe patul de spital din Dubai.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei și-a amintit de colegii lui din emisiune care nu îl credeau când le spunea că încă din copilărie a avut probleme de sănătate care l-au urmărit și la vârsta maturității.

„Asta-i pentru colegii din casa Puterea Dragostei care nu mă cred că eu chiar sunt bolnav, eu chiar am probleme. Știu că par puternic dar eu chiar am probleme și am fost de multe ori la spital. Cred că sunt bolnăvicios.", a mai adăugat Jador.

După ce a primit tratamentul necesar, Jador și-a continuat vacanța de lux.

„Am scăpat de la spital. Sun ok acum. Mi-a fost atât de rău, aș fi dat oricât să scap de durerea aia”, a declarat Jador imediat după ce a plecat de la spital.