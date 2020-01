Jador de la Puterea dragostei a decis să pună punct tuturor speculațiilor și a făcut un vlog alături de Georgiana, tânăra despre care se spune că este iubita lui de ani de zile.

Jador de la Puterea dragostei și Georgiana, adevărul despre relația lor

Jador și Georgiana au recunoscut relația, însă susțin că totul între ei s-a încheiat în urmă cu ceva timp, iar acum a rămas o prietenie sinceră.

Cei doi recunosc că au încercat de numeroase ori să se împace, însă relația lor nu a funcționat. Chiar și așa, Georgiana susține că prietenia lor este mult mai frumoasă după despărțire, că se ajută necondiționat.

"O am alături de mine pe Georgiana. Este cea mai controversată relație a mea, m-am rugat mult de ea să vină în vlog. M-am milogit. Noi suntem prieteni, am încercat să ne împăcăm de foarte multe ori.

Noi suntem prieteni foarte buni, ne ajutăm. Nu ne dușmănim. Noi suntem doi oameni care au fost împreună, dar ne-am mai văzut, așa cum s-au văzut mulți foști. Am fost împreună aproape un an, ne-am tot văzut aici la studio. Eu vreau să-ți mulțumesc de față cu toată lumea că n-ai dat replică. Probabil din respect pentru mine", a spus Jador pe vlog.

Georgiana a vorbit pentru prima dată

"Nu a funcționat. Noi am încercat de mai multe ori, nu ne-am dat bătuți din prima, însă chiar nu a mers. Așa că, fetelor, noi nu suntem împreună. Puteți apela la el. Am primit sute de mesaje, de la o grămadă de lume. Eu am căzut la mijloc.

Chiar și de la Ella am primit mesaj de avertizare. Acum am acceptat să vorbesc ca să mă lași tu în pace. Nu mai vreau să primesc mesaje de la voi.

Nu mai suntem împreună. Suntem doi foști, dar el e singur acum. Sper că am lămurit", a spus Georgiana pe vlogul lui Jador de la Puterea dragostei.