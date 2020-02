View this post on Instagram

Am terminat filmările la cea mai 9 melodie de dragoste intitulată “Aproape dar departe” ! ❤️ este o melodie superbă pe care abia aștept să o ascultați! Protagoniștii au fost @sterp_iancu_98 si @denisa_crina.official ! Până la sfârșitul săptămânii viitoare o să o puteți asculta! 😘