Jador de la Survivor România 2021 dezvăluie motivul real pentru care a venit în Republica Dominicană: „O iubesc la fel de mult ca pe mama”

In articol:

Jador este unul dintre cei mai celebri concurenți din echipa Faimoșilor. Tânărul în vârstă de 25 de ani a devenit în anul 2020 unul dintre cei m ai ascultați artiști români și a avut colaborări muzicale pe bandă rulantă. Anul 2021 a venit cu cea mai mare provocare din viața lui: Survivor România. În cel de-al doilea episod al noului sezon Survivor România, Jador a dezvăluit motivul principal pentru care a acceptat să vină în Republica Dominicană.

Jador, dezvăluiri emoționante la Survivor România 2021

Artistul a dezvăluit că a venit la Survivor România 2021 pentru a o uita pe fosta lui iubită. Cea care l-a consolat pe cântărețt a fost Amna, care a trecut printr-un divorț dureros, după nouă ani de căsnicie. „Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun.

Citeste si:Survivor România 2021, 13 ianuarie. Zanni dă de pământ cu Alexandra Stan: „Nu mai am nicio pretenție”

Citeste si: Uluitor ce a făcut public acum Ioana despre Brigitte, fosta lui Ilie Năstase - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”, a dezvăluit Jador, în al doilea episod de la Survivor România.

Jador și Amna, la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador nu poate trece peste despărțirea de Georgiana: „Este iubirea vieții mele!”

Jador și Georgiana au avut o relație de lungă durată, care s-a încheiat în 2016. De atunci, cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt. Manelistul a recunoscut, în mai multe interviuri, că Georgiana a fost singura femeie pe care a iubit-o vreodată, chiar dacă a mai avut și alte iubite. (Citeste si:Jador, mesaj pentru fani înainte de Survivor România: „Începe o nouă aventură pentru mine…”)

„Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a spus Jador.