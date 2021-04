Jador de la Survivor România și-a caracterizat foștii colegi de la Faimoși! Ce crede, cu adevărat, despre coechipieri

In articol:

Jador s-a întors în țară după participarea la Survivor România. Artistul a suferit o accidentare pe traseu și, în ciuda faptului că a mai intrat de câteva ori în joc și chiar a adus puncte, a fost nevoit să renunțe definitiv.

Invitat la Teo Show, artistul a vorbit despre experiența în Republica Dominicană și i-a caracterizat pe foștii colegi din echipa Faimoșilor

Jador și-a caracterizat foștii colegi de la Survivor România

Alexandra Stan: O cântăreață smecheră tare, dar la Survivor nu s-a descurcat prea bine.

Cătălin Moroșanu: Șeful meu

Cosmin: Un campion! Mi-aș dori să fiu ca el, are un bun simt iesit din comun, o educatie aleasă!

Culită Sterp: Are un suflet la fel de bun și iubesc toată familia lui. E prietenul meu și eu sunt prietenul lui. Culită mă iubește și eu îl iubesc pe el.

Elena: O fată extraordinară, cu un suflet de milioane. Are o educatie aleasă, ea si cand stătea la plajă stătea așa dreaptă. Ea mânca cu cuțitul și furculita.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Majda: Cel mai bun suflet de femeie care a fost vreodată la Survivor. Dacă mi-as dori o sotie, as vrea să aibă sufletul ei.

Roxana Nemes: E frumoasă tare! M-am trezit într-o dimineață și am privit-o în ochi. Dormea pe scândură și am deschis ochii și a deschis și ea ochii și a început să zâmbească. Și ochii ăia… Bă, ce frumoasă e! E foarte frumoasă Nemes. Și e drăguță așa.

Simona Hapciuc: E o mamă luptătoare! Chiar dacă nu și-a luat rămas bun de la noi. își dorește cu ardoade să îi ofere un viitor copilului ei.

Zanni: Unul dintre cei mai ambitiosi oameni, el cu Elena. Elena e putin mai ambitoasa pentru ca pe el totusi il asteaptă Alex Velea. E un băiat foarte bun, nu e atat de rău pe cât vrea el să pară.

Ana Porgras: Are un bun simt iesit din comun. Fiind șase oameni, erau ei noi, Sebi si ea. Toata lumea era la fel de bună. Venise de o lună de zile. Ana era buna, nu merita nominalizata, nu merita nimeni din echipa mea. A iesit vreodata Morosanu favorit? In afara de mine si Elena nu iesise nimeni pana atunci si nu aveam de unde sa stiu. Ma gandeam ca e iubita lui Zanni, el era iubit, ma gandeam ca era votată. Nu am vrut sa dau in iubirea lor. Nu am vrut asa ceva. Mie imi place foarte mult de ea si sunt sigur ca nu ar putea vorbi urat nici ea la adresa mea. Nu am fost suta la suta sigur ca nu iese, dar a fost o probabilitate la fiecare. Nu aveam pe cine să nominalizez. Si eu am iesit si o sa iasa toata lumea. O sa vina doar unul cu trofeul.

Sebi: Isi doreste foarte mult sa ramana in competitie. Eu stiu povestile la fiecare si am empatizat cu fiecare, asta il are pe frate-su, a stat in coma, s-a mutat in Germania pt el. Lua 12.000 de euro pe luna si a renuntat la carieră pentru fratele lui. Cum pot eu sa spun ceva rau de omul asta?

Citeste si: Cum arată soţia și fiica lui Starlin de la Survivor România. Fetița lor de cinci ani e leită Războinicului. GALERIE FOTO

Citeste si: Jador, declarații neașteptate despre Zanni, după ce a părăsit Survivor România: „Probabil de acasă s-a înțeles că…”

Echipa Faimoșilor de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Nu o sa fie niciodata un cuvant de rau de la mine despre cineva de la Survivor. Cum să fie? Am mancat toti din aceeasi farfurie!”, a mai adăugat Jador.