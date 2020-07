In articol:

Devenit celebru ca manelist, unul dintre artiștii care, de-a lungul ultimelor luni, a dovedit că poate ajunge chiar și pe primul loc în trending-ul Youtube, Jador pare să nici nu mai vrea să discute despre cei cu care, timp îndelungat, a împărtășit necazurile și bucuriile în casa ”Puterea Dragostei”.

”Nu am ce discuta... Nu, nu pot spune nimic despre finala Puterea Dragostei! Pe mine mă asociază lumea cu povestea aceea cu concurenta și nu mai vreau să aud... Nu vreau să discut de Ella, eu îmi țin pumnii doar mie! Adevărul că acolo, la Puterea Dragostei, toți sunt cu două fețe, te vorbesc, de bârfesc”, ne-a spus Jador, vizibil supărat pe ceea ce s-a întâmplat între el și Ella, bruneta suferind, la modul serios, și acum după manelist.

Mai mult decât atât, Jador, vehement, a explicat ce crede el despre cei care, acum, luptă pentru marele premiu de la ”Puterea Dragostei”. ”Singurul pe care îl respect este Livian d ela Puterea Dragostei! Restul nu mă interesează, nu discut despre ei, nu am ce să zic despre ei decât că sunt...”, a tunat Jador.

Ella suferă și acum după Jador și plânge când îi aude vocea

Deși relația lor s-a încheiat și și-au promis că nu se vor mai întoarce unul la altul, amintirea lui Jador încă îi trezește sentimente Ellei. ”Plânge, ce să-i fac, plânge”! Concurenții Puterea Dragostei au asistat la momente emoționante cu Ella plângând pe melodia fostului ei, Jador. Dansând alături de Gabriel, Ella a fost surprinsă plângând pe o piesă compusă de fostul său, Jador. Fetele au vrut să-i sară în ajutor, Gabriel a continuat să o țină de mână și să danseze încet cu ea. Lacrimile i-au fost surprinse umplându-i ochii, iar fetele o întrebau ce s-a îmtâmplat. ”E ciudat să plângi pe melodia fostului tău”, i-a spus Andreea Pirui, fiindu-i alături frumoasei Ella în momentul greu.

Jador, replici acide cu Florin Salam

”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decaă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube. Iar cu replica asta, Jador a sperat că a închis discuțiile pe care le-a avut, de la distanță, cu Florin Salam care susținea că Jador nu este un manelist de valoare.

Jador, curtat de Bianca Pop cu fotografii și filmări fierbinți

”Mie îmi plac manelele... la maximum! Sunt prietenă foarte bună cu Jador... Sunt foarte bună prietenă cu el și vreau să fiu și mai bună. Mi-a promis că îmi face o piesă, voi apărea și în clip, doar eu cu el...”, ne-a explicat Bianca Pop. Întrebată de imaginile cu ea, complet goală, devenite virale deja în mediul online, Bianca Pop a vorbit pe șleau și a recunoscut că i-a trimis asemenea filmări și lui Jador. ”Am trimis și astăzi... Da, am vorbit de ea (râde și aprobă în momentul în care este întrebată dacă este vorba de Jador, n. red.). El este un om minunat”, a spus Bianca Pop. Iar povestea merge mai departe, relația ei cu Jador evoluând de-a lungul interviului pe care l-a dat pentru WOWbiz.ro, Bianca Pop explicând că, de fapt, nu doar sunt apropiați, ci au și multe lucruri în comun. ”Vă amintiți de scandalul cu Jador de la mare? Fostul meu este chiar persoana care a provocat scandalul de la mare. Dar eu, pentru Jador, aș face orice. De azi înainte, nu mai pune nimeni mâna pe Jador...”, spune Bianca Pop.