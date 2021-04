Jador, despre boala părinților săi! Ambii au avut cancer. Artistul, veste neplăcută în direct: „Și eu sunt predispus” EXCLUSIV

In articol:

Jador a fost unul dintre cei mai buni concurenți de la Survivor România 2021, el fiind o surpriză pentru toți în momentul în care a intrat pentru prima dată pe unul din treseele din Republica Dominicană, acolo unde a arătat tot ce poate.

Jador, despre starea de sănătate a părinților lui

Nu o dată s-a întâmplat ca Faimosul să vorbească despre familia lui, cu care are o relație extrem de strânsă și de care i-a fost foarte dor în toate aceste luni în care a stat departe de România.

Artistul a mai vorbit până acum despre boala de care au suferit părinții lui, iar acum a recunoscut că s-a gândit foarte mult la asta cât timp a stat în Republica Dominicană, departe de ei. Ambii părinți au avut cancer, dar au reușit să învingă boala nemiloasă, iar acum sunt bine.

Artistul a mărturisit că și el este predispus la această boală, dat fiind faptul că a avut mai multe cazuri în familie și a spus că lunile petrecute în junglă, fără prea multă mâncare i-au prins bine, fiind ca o detoxifiere pentru el. Totodată, la Survivor România, susține el, a reușit să se odihnească mai bine, iar asta pentru că au lipsit cântările din viața lui. ( Jador, dezvăluiri emoționante din Dominicană, după eliminarea de la Survivor România! Ce a spus despre Georgiana, fosta lui iubită?! „O să mă duc să îi...”)

„Ne culcam la opt seara acolo. Dar mi-a prins bine, că eu când veneam de la cântări ajungeam la 6-7 acasă. Venind atât de dimineața acasă, nu mai erai om a doua zi. Mâncam numai prostii. Din punctul ăsta de vedere mi-a prins bine. M-am gândit și la asta, mama și tata au avut cancer amândoi, nu știu dacă știți.

Și eu sunt predispus la treaba asta pentru că am în familie foarte multe cazuri și am făcut o detozifiere a organismului. Am dormit când trebuie, că acasă muncesc foarte mult, nu dormeam cu trebuie. E ușor de ajuns sus, dar e greu de susținut. Eu trebuie să fiu pe locul unu oriunde mă duc, altfel nu aș putea să îmi suțin familia”, a declarat Jador în exclusivitate la WOWbiz.ro.