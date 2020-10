Jador [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din întreaga țară. Manelistul a devenit cunoscut după participarea lui la emisiunea Puterea Dragostei, în urma căreia oamenii din întreaga țară au început să-l îndrăgească. Cântărețul a scos piese foarte vizualizate și aflate mereu pe primele locuri în trendingul românesc. Ba mai mult, el a lansat mai multe colaborări neașteptate, care au impresionat. Ultima piesă lansată, foarte vizualizată și chiar aflată pe primul loc pe YouTube, este în colaborare cu Carmen de la Sălciua. Cei doi au dat lovitura împreună și s-a zvonit și faptul că au și o legătură mai strânsă.

După filmarea videoclipului, Carmen de la Sălciua a avut numai cuvinte de laudă pentru Jador. ”Nu mă așteptam să mă înțeleg atât de bine cu Jador. Este un tip foarte simpatic, reușește să te facă să râzi tot timpul, este tonic din cale afară (n. red., plin de energie). (...) Sper ca lumea să simtă chimia dintre noi. Ne-am înțeles bine și la filmări, și la înregistrări, sper ca piesa să fie un adevărat succes, mai ales că am rezonat și altfel între noi. Și nu văd de ce nu ar fi, mai ales că ne-a plăcut amândurora cum a ieșit, iar videoclipul este, cu adevărat, excepțional”, ne-a spus Carmen de la Sălciua despre Jador.

Jador, detalii despre începutul carierei muzicale

Jador a făcut dezvăluiri dureroase despre cum și-a început viața de artist. Manelistul spune că a plecat de jos și că a cântat de mic copil. Chiar dacă a fost umilit, jignit sau chiar scuipat, așa cum a spus-o chiar el, cântărețul nu a renunțat la visul lui măreț, care îi aduce multă faimă în ziua de azi.

”Am fost scuipat, umilit, jingit. Cantam la un restaurant, eram la inceput si era un baiat acolo… eu imi doream foarte mult sa cant si baiatul mi-a spus sa cant, nu avea cum sa nu ii placa si mi-a spus sa raman acolo. Și aveam o ratie de facut, trebuia sa fac bani. Eu veneam cu autobuzul, eram mic, de la 14 ani am inceput treaba asta. Terminam uneori la 2 noaptea, stateam pana la 5 in frig. Eu am muncit si mi-a fost foarte greu”, a povestit Jador, despre trecutul lui dureros.