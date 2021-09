Jador, elev eminent! Artistul a fost olimpic la o materie care le dă multe bătăi de cap tinerilor: „Am fost mereu de 10”

In articol:

Jador nu are secrete față de fanii lui. Artistul și-a pus pe tavă viața personală și niciodată nu se sfiește să discute lucruri care mai de care mai intime despre trecut sau despre situația lui amoroasă.

Totuși, puțină lume știe cum se descurca, de fapt, celebrul manelist la școală. Ei bine, pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ, Jador a organizat în urmă cu câteva ore o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru a le satisface urmăritorilor lui cele mai mari curiozități despre el.

Pe lângă întrebările legate de viața amoroasă, artistul a primit și foarte multe întrebări legate de școală și despre studiile pe care le are. Jador și-a lăsat fanii cu gura căscată, după ce le-a dezvăluit că era de nota 10 la o materie extrem de grea!

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador, olimpic la matematică! „ Nu a fost lucrare în care să nu iau 9 sau 10”

Artistul le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că matematica, materia care adesea le pune bețe-n roate elevilor, era floare la ureche pentru el.

Mai mult, acesta participa și la olimpiade, unde era adesea premiat. De asemenea, Jador se laudă chiar că a trecut și examenul maturității cu o notă destul de mare.

Jador: O să râdeți, dar la matematică eram olimpic. Vorbesc serios! Iulică, spune-le cum eram eu la mate!

Iulică: A fost olimpic la „Cangurul” de trei ori.

Jador: De două ori am luat locul unu.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

„La Română nu eram foc, eram undeva de 7-8, dar la mate am fost mereu un elev de 10. Nu a fost lucrare în care să nu iau 9 sau 10, la mate. Și BAC-ul l-am luat cu notă mare”, a mai adăugat Jador pe rețelele de socializare.

Citeste si: Jador și Alex Velea s-au certat! Manelistul a recunoscut totul: "E supărat pe mine din unele motive. Eu îl iubesc!"

Totuși, chimia nu a fost chiar punctul lui forte. Pentru că nu-și făcea tema, profesoara îl „pedepsea” pe Jador cu câte o notă de patru trecută direct în catalog.

„Aveam o profă care mereu îmi punea patru pentru că nu-mi făceam tema”, a mai spus artistul.

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador: „A m vrut să fac și doctoratul”

Ultima diplomă a lui Jador este cea de Master în Comunicare Internațională. Artistul își aduce și acum aminte de anii în care era la facultate. Era pe vremea când nu devenise încă celebru, iar pentru a se întreține lucra cu normă întreagă într-un supermarket. Jador spune că lăsa capul în jos atunci când își mai vedea vreun coleg de facultate pe acolo din cauza rușinii. Totuși, spune că trebuie să pleci de jos pentru a ajunge acolo unde îți dorești.

Citeste si: Se mărește familia lui Jador! Veste uriașă: un băiețel este pe drum! Dezvăluiri exclusive

„Am terminat facultatea. Am terminat Relații Economice Internaționale, am terminat masterul la Comunicare Internațională și am vrut să fac și doctoratul, dar am zis că nu.

Am făcut trei ani de facultate, lucram și opt ore pe zi, eram casier la un hipermarket, uneori îmi era și rușine când treceau colegii mei pe la mine, dar asta este viața. Uneori trebuie să pleci de jos ca să ajungi sus”, a mai spus Jador în două InstaStory-uri.