Jador este concurent la Survivor România 2021, sezonul 2. Artistul, pregătit de o schimbare: „ Voi vedea viața cu alți ochi”

Jador este pregătit pentru competiția crâncenă care va avea loc în Republica Dominicană, în noul sezon „Survivor România” 2021.

Jador, concurent la „Survivor România" 2021, sezonul 2. Manelistul se alătură echipei faimoșilor din care mai fac parte Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Majda Aboulumosha și Simona Hapciuc.

Jador, concurent la „Survivor România” 2021

Jador este convins că prin participarea la ”Survivor România” 2021 , va reuși să se redescopere și să își pună ordine în gânduri. Manelistul își pune toată încrederea în Dumnezeu, care îi va oferi sprijin fizic și psihic.

“Mi-am dorit să întru în competiția <Survivor România > pentru că vreau să mă redescopăr, să-mi pun gândurile în ordine, să îmi dau seama care sunt oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc. Sunt convins că voi vedea viață cu alți ochi când mă voi întoarce, pentru că noi, oamenii, în general, nu punem preț pe ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Sper că Dumnezeu să îmi ofere acolo sprijin fizic și psihic. Va fi ca un post pentru mine această experiență”, a spus Jador.

Concurenții „Survivor România” vor fi în situația de a-și construi singuri adăpost, de a-și procura hrană prin abilitățile fizice și inventivitate, și vor fi nevoiți să aplice o strategie pe termen lung pentru a-și construi alianțe și a rezista cât mai mult în concurs.

Jador va duce dorul muzicii

Înainte să plece în Republica Dominicană, artistul declara

că îi va lipsi muzica și că nu va ști cui să-i lase pe mână, automobilul personal.

„Muzica o să îmi lipsească de aici. În rest nimeni. De familie sunt învățat să îmi fie dor. Sunt plecat fără ei de atâția ani. Nu știu ce să fac. Nu am cui să las mașina, am încercat să o las cuiva, dar îmi spune că dă faliment dacă pune atâta benzină. O să plec undeva pe Glob, nu plec de pe Pământ. Nu o să fie ușor”, spunea Jador înainte să plece în competiție.

Jador, nume cu greutate în industria muzicală

Jador, pe numele său real: Remus Ionuț Dumitrache, a cunoscut succesul o dată cu participarea sa la reality show-ului “Puterea Dragostei”, de la Kanal D. Manelistul a spart topurile cu fiecare piesă pe care a lansat-o, fiind mai mereu pe locul unu în trending-ul din România, iar videoclipurile lui au strâns sute de milioane de vizualizări. Jador este absolvent al Facultății de Relații Internaționale și are un master în Studii economice. Artistul are o poveste de viață impresionantă și a dus pe umeri cele mai grele încercări, care i-au trezit instinctul de luptător pe care îl are acum.

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe săptămâna după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00.