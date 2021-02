Jador este preferatul publicului la Survivor România 2021. Faimosul a făcut o nominalizare surpriză: „Lăsăm jocul să ne transforme...”

In articol:

Jador ocupă primul loc în preferințele publicului Survivor România. Faimosul este nevoit să facă o propunere pentru eliminare.

Jador, preferatul publicului la Survivor România 2021

Concurentul din echipa Faimoșilor care a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor este Jador.

El spune că se aștepta să fie susținut de oamneii de acasă pentru că dă tot ce are mai bun pe traseu.

Jador la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Roxana Nemeș de la Survivor România, adevărul despre începutul carierei sale! "Au fost perioade foarte grele..."

Într-un fel e cea mai grea decizie pe care o pot lua, nu am vorbit cu nimeni, e greu pentru mine, trebuie să iau o decizie corectă. E foarte complicat pentru mine. Mă așteptam că am dat tot ce am putut pe traseu până mi-am rupt spatele. Îmi place să dau tot ce pot, chiar dacă nu sunt cel mai bun la chestia respectivă. Nu sunt un sportiv bun, dar dau tot ce pot”, a spus cântărețul.

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

În privința nominalizării, Jador a întâmpinat dificultăți în a propune un coleg pentru eliminare. El spune că singura opțiune este Majda, deși Faimoasa este apropiată de acesta. „Eu nu sunt niciun judecător, eu nu judec pe nimeni, eu doar spun ce cred.

Citeste si: Jador, pus la zid de Faimoși pentru că nu vrea să facă alianțe la Survivor România. Cum răspunde cântărețul: „Mulți nu mă suportă!”

Judecătorul nostru e publicul și publicul decide care dintre acești oameni trebuie să plece acasă. Eu vreausă rămână toți, n-am ce să fac, trebuie să fiu corect cu noi ca echipă. O iubesc cel mai mult dintre fete, dar trebuie să o votez pentru că e cea mai slabă și o să spun Majda”, mai spune Jador.

Majda la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Majdei după ce a fost nominalizată de Jador

Majda a fost surprinsă de decizia lui Jador de a o propune pentru eliminare, pentru că, spune ea, nu se consideră veriga slabă din echipa Faimoșilor.

Ea spune că este o luptătoare și că nu merita să fie nominalizată

„Sincer, nu mă așteptăm și nici nu mă consider una dintre cele mai slabe fete. Eu mereu le-am spus că nu mă consider slabă atât timp cât am dus lupta până la final. Niciodată nu m-am văitat, e posibil să fiu văzută veriga slabă pentru că nu sunt foarte ușor influențabilă și mereu am spus că voi face totul cu sufletul. Nu mă sură, dar nu mă așteptam.

Citeste si: Daniela Iliescu sare în apărarea lui Culiță Sterp de la Survivor România 2021! Mesaj dur pentru Cătălin Moroșanu: „Trădătorul”

Nu contează ce se va întâmpla,important e să știm să jucăm acest joc. Să nu lăsăm jocul să ne transforme și să scoatem tot ce e mai uman din noi, pentru că foamea poate scoate ce-i mai urat. Pentru fiecare există un început și o încheiere și facă aceasta este încheierea mea, sper că am sădit un strop de iubire în inima fiecăruia”, spune Majda.