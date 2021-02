Jador este preferatul publicului la Survivor România. Faimosul și-a ieșit din fire la consiliu: „E multă ură între noi, nu mai există educație!”

In articol:

Jador primește încă o dată cele mai multe voturi din partea publicului Survivor România. Faimosul nu se poate bucura pe deplin însă, pentru că este dezamăgit de echipa lui.

Jador este votat preferatul publicului la Survivor România

Faimoșii au pierdut meciurile de imunitate din această săptămână la Survivor România. Dacă Jador a fost de acord cu nominalizarea Roxanei Nemeș, faptul că cinci dintre colegii săi au propus-o pe Elena Marin pentru eliminare l-a scos din sărite pe Faimos.

El a declarat că este dezamăgit de atitudinea unora dintre sălbatici și îi critică pe aceștia pentru că păstrează în suflet resentimente. Jador spune că nu-și dorește ca Elena Marin să plece acasă, pentru că este una dintre cele mai muncitoare concurente din echipa roșie.

„Nu prea mă așteptam săptămâna asta, pentru că medicul nu prea m-a lăsat să joc și m-am gândit că lipsind din peisaj lumea o să mă dea la o parte. Le mulțumesc celor care mă votează, celor care mă susțin și văd în mine un om bun, deși am mult defecte. Am fost atât de rușinat când i-am luat apărarea acestei echipe și am spus că noi nu votăm, nu ținem ura în suflet, nu avem probleme și când a ieșit Elena la vot nu mi-a venit să cred.

Nu înțeleg cum un om care își dă viață pe traseu și se vede asta.. Nu merita votată ea, ar fi trebuit să fie ultima fată votată. Cu scopul de a o proteja pe Majda, un grup de cinci oameni dintre noi au votat-o pe ea. Am fost astăzi la spital și mi-au spus că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta..că „vedeta s-a prefăcut”. E multă ură între noi, nu mai există educație între noi, nici respect și nici nimic. Trăim în junglă, dar venim din anumite medii”, a declarat Jador.

Majda nominalizare la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador o nominalizează pe Majda la Survivor România

Faimosul își menține propunerea pentru eliminare și o nominalizează pentru a doua oară pe Majda. Jador consideră că în ciuda eforturilor făcute de colga lui, Majda este una dintre cele mai slabe concurente din competiție.

„O să votez cu Majda, pentru că din punct de vedere sportiv este a doua cea mai slabă fată din echipa asta. Vreau să câștigăm mâncare, fiecare dintre noi are vise. E incorect să votez pe cineva care e bun în competiție și își dă silința pe traseu. Aș fi supărat dacă pleacă Elena Marin, chiar dacă o iubesc mai mult pe Majda. Nu o să votez niciodată în scopuri proprii”, spune Jador.

Majda susține că votul nu o mai surprinde, însă îi cere lui Jador să recunoască că ea și-a dat mereu interesul să aducă bună dispoziție în echipă și a făcut tot ce a putut pe traseu. „Mă așteptam și de data asta, nu mai e un șoc cum a fost prima dată. Am luat ghiozdanul cu mine, alături de colegele mele nominalizate. Aș vrea să-i spun lui Jador că și eu am dat totul până la capăt pentru echipa asta.

Eu am fost aici o luptătoare, nu o floricică. Eu dau oamenilor din jurul meu și am dat și pe teren. Nu m-a deranjat nicodată clasamentul facut că sunt veriga slabă. Nu sunt sportivă dar am venit aici să dau tot ce am mai bun. Nu aș fi vrut să-mi vadă slăbiciunile colegii mei sau să-i trag în jos prin energia mea. Am încercat să le transmit energie bună”, a spunea Faimoasa.