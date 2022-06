Jador îi dă replica lui Ovidiu Neveu, după ce a spus despre el vrute și nevrute! "Nu aș vrea să plângă mama mea" | EXCLUSIV

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri. Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși maneliști din

Jador, răspunde la vorbele aruncate de Ovidiu Neveu la adresa lui

industrie.

În urmă cu ceva timp, Ovidiu Neveu l-a provocat pe Jador la o luptă în cușcă. Pe lângă provocarea lansată, acesta l-a și jignit pe cântăreț, atât în ceea ce îl privește ca om, cât și ca artist. Într-un interviu exclusiv, difuzat pe canalul de YouTube, Jador i-a dat un răspuns pe măsura vorbelor lui. Acesta a motivat de ce refuză lupta în cușcă, dar și ce părerea are familia lui despre asta.

"Am văzut că m-a provocat Neveu. Se bate singur. Nu am eu când. Eu cânt, nu sunt bătăuș. Din respect pentru munca pe acre știu că a depus-o Moro și din respect pentru sportivii de performanță și oamenii care chiar trebuie să facă asta, nu niște măscărici și eu nu mă pot măscări, că nu e loc să mă măscăresc eu, îi las pe cei care știu să se bată, să se bată. Eu știu să cânt, eu cânt. I-am zis că dacă vrea, facem un skandernerg bărbătește, că așa e frumos, fără să lovesc, că după aia dacă îl bat, plânge mama de mila lui și nu aș vrea să plângă mama mea. Ea e miloasă, plânge. Și eu plâng dacă îl doare.", a replicat Jador.

Jador, evenimente peste evenimente

Acum că pandemia a luat sfârșit, evenimentele și-au reluat cursul normal, iar cei mai buni artiști sunt din nou solicitați.

Printre ei se numără și Jador, care mărturisește că spectacolele îi ocupă tot timpul.

"Nu am timp de mine. Asta e, trebuie să muncim. Asta e viața mea, muzica și e una frumoasă. Acum am repetiții cu formația mea, avem concert mare. Am joi, vinei, sâmbătă, duminică, luni și marți. Nu muncesc, eu cânt. E oboseală când nu dorm. Nu am când să dorm.", a spus Jador, pentru WOWbiz.