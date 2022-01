Jador îi dă replica lui Zanni, după ce acesta l-a făcut limitat și gălăgios la TV! Artistul nu-și explică gestul: „Mai urât este că eu am vorbit cu el”

In articol:

Jador și Zanni sunt ambi doi artiști extrem de diferiți, dar foarte apreciași din industria mizicală autohtonă. Au avut ocazia să se cunoască mai bine în Republica Dominicană, iar manelistul chiar credea că sunt prieteni.

Cel puțin până de curând, când tânărul a făcut o declarație tăioasă și controversată la adresa lui Jador, în urmă cu puțin timp, la un post de televiziune.

Zanni nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa manelistului, despre care a spus că este „limitat și gălăgios”. Mai mult, artistul a dat de înțeles că nu contează ce diplome are Jador, dacă nu a și reușit să învețe ceva în școlile pe care le-a urmat.

„Ignoranță, limitat (neșcolit), gălăgios. E isteț, are ceva de spus… dar, în mare parte, tot ce zicea nu bătea nicăieri. Nu are prea multă școală. Poți să ai multe diplome, dacă nu le-ai și asimilat, degeaba. Când am intrat în competiție, m-a făcut să-i pun din prima o etichetă”, a spus Zanni despre Jador într-o emisiune televizată.

Jador îi dă replica lui Zanni, după ce acesta l-a jignit la TV: „Nici mie nu-mi place stilul lui de viață și când mă jignește”

Manelistul nu a continuat șirul jignirilor, ci a fost cât se poate de diplomat, ba chiar l-a și lăudat pe Zanni pentru intelingența sa, însă i-a recomandat să accepte oamenii din jurul său așa

cum sunt. Jador spune că nici el nu este de acord cu stilul de viață pe care îl are colegul său de breaslă, dar cu toate acestea nu îl va jigni vreodată. Artistul nu știe ce să mai creadă despre Zanni, mai ales că ei doi mai vorbiseră și părea că se înțelegeau.

„Zanni este un copil care trebuie să învețe să respecte oamenii din jur și să-i accepte așa cum sunt. Nici mie nu-mi place stilul lui de viață și când mă jignește. Eu îl accept așa cum este. Așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Ba mai mult, îi admir inteligența. Nu îi văd defectele. Mai urât este că eu am vorbit cu el. Am vorbit cu el și părea că ne împrietenim. Nu știu… nu înțeleg!”, a declarat Jador la un post de televiziune.

