Jador, în audiții la Chefi la cuțite 2021. Cântărețul s-a prezentat în fața juraților alături de mama sa, Simona Dumitrache. „Nu plec acasă fără cuțit!”

Audițiile Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, continuă să surprindă telespectatorii. Chefii Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea caută cei mai buni bucătari din lumea întreagă și își pregătesc strategia de luptă.

Jador, în audiții la Chefi la cuțite 2021

Jurații au avut parte de o supriză când în fața lor au apărut Jador și mama sa, Simona Dumitrache. Cei doi au venit la Chefi la cuțite să impresioneze cu preparatul lor.

Munca a fost făcută în mare parte de părintele artistului, pentru că acesta era preocupat să distragă atenția altor concurente din bucătărie.

Cătălin Scărlătescu l-a întrebat pe Jador cum este să fie cunoscut de toată lumea, însă acesta susține că nu se consideră o celebritate. „Cum e viața de vedetă?, îl întreabă Cătălin Scărlătescu.

, răspunde imediat Jador.

Cântărețul nu a venit singur la Chefi la cuțite, pentru că treabuia să se asigure că va primi cuțitul din partea celor trei jurați. Jador spune că i-a făcut o promisiune surorii sale. „Mi-a zis soră-mea să nu mai vin acasă dacă nu aduc cuțitul!”, a declarat acesta.

Jador, la un pas să renunțe la cariera muzicală

Jador este unul dintre cei mai în vogă cântăreți de manele din România, cu multe piese în trending pe YouTube. Deși milioane de oameni îi ascultă muzica, artistul a avut un moment de rătăcire când a fost pe punctul de a renunța cariera sa. În urmă cu ceva timp, cântărețul a făcut un live pe contul de Instagram și le-a spus oamenilor că este tentat să se pocăiască și să se apropie astfel mai mult de Dumnezeu.

„M-am uitat la un video până acum, abia am terminat cântarea, e ora 8 dimineața. Vreau să vă zic că eu sunt copil de oameni pocăiți și știu că Dumnezeu vrea ca eu să mă pocăiesc. M-am uitat la un video până acum... nu știu dacă fac bine că eu cânt și fac fericită atât de multă lume dar îmi pare așa de rău că... Băi fraților, chiar există Dumnezeu și mai ales eu, că știu că există, nu fac voia Lui deloc...

Jador, alături de mama sa, Simona Dumitrache

Mă simt așa, pătat rău de tot. Am o stare... nu mai pot să dorm, sunt speriat...Mi-a dat Dumnezeu tot ce mi-am dorit: casă, bani... Mai mulți bani decât am crezut că pot avea. I-am cerut să-mi vindece familia, mi-a vindecat-o. Mi-a dat o mie de semne că există și cu toate astea am avut îndoieli. Îmi vine să mă las de cântat!”, a povestit Jador într-un live pe contul lui de socializare.

Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, PROGRAM TV

Schimbări importante au avut loc în grila de programe a postului de televiziune. Sezonul 9 Chefi la cuțite va fi difuzat de trei ori pe săptămână, de duminică până miercuri. Programul emisiunii arată diferit în acest sezon, iar telespectatorii vor putea urmări show-ul în fiecare duminică de la ora 20:00, iar luni și marți de la ora 20:30.

Debutul Chefi la cuțite aduce o schimbare importantă în grila stației Antena 1, pentru că emisiunea iUmor nu va mai fi duminică la televizor, ci va fi difuzată în fiecare zi de miercuri, de la ora 20:30.

Jurații Chefi la cuțite

Cătălin Scărlătescu, despre lupta în bucătărie dintre chefi

Chef Cătălin Scărlătescu a vorbit la emisiunea Neatza cu Răzvan și Danicum își petrec timpul liber dintre filmări jurații Chefi la cuțite. „Nu pot să mă cert cu Bontea sau cu Dumitrescu. Eu și când pierd câștig. Nu am loc de Bontea asta. Bontea e câștigător peste tot.

Nu se poate. Unde îl pui câștigă. În pauză de la filmări facem gogoși. O zi de filmare durează puțin peste 12 ore. L-am bătut la șah rău de tot pe Dumitrescu. El cică juca șah de când era mic. Am mâncat câteva chestii farte interesante, dar nu pot să dau din casă. În sezonul 9 am gustat din cele mai ciudate farfurii”, a mai dezvăluit Chef Cătălin Scărlătescu.