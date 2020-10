Jador, surprisn în același club cu fosta lui iubită, Simina Loica [Sursa foto: Instagram]

Jador este acum un artist pe val, în timp ce Simina a ales să formeze o familie cu Alex Zănoagă, alături de care are un băiețel superb. Simina și Jador și-au spus adio în urmă cu mai bine de un an, atunci când Simina a ales să rămână alături de Alex Zănoagă.

Acum, par să fi reușit să treacă peste tensiunile din viața lor și au petrecut în același club, sâmbătă noapte, alături de mai mulți concurenți de la Puterea dragostei. Deși se aflau la doar câțiva metri distanță, cei doi nu apar în fotografii împreună, semn că au ales totuși să stea la mese diferite și să nu interacționeze prea mult.

Dacă Jador a petrecut alături de mai mulți prieteni, printre care și Bogdan Mocanu, Simina se afla în club cu soțul ei, Alex Zănoagă. Alături de Simina și Alex se aflau mai mulți foști concurenți Puterea dragostei: Simona, Ana Lintaru, Roxana și Manuela.

Simina și Alex Zănoagă, întâlnire de gradul zero cu Jador[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu a dat nas în nas cu Ana Lintaru și Roxana, în club

Întâlnire de gradul zero între foștii concurenți de la Puterea dragostei! Bogdan Mocanu a trecut și el prin aceleași încercări ca prietenul său Jador. Fostul concurent Puterea dragostei s-a întâlnit în club cu două foste iubite: Roxana și Ana Lintaru, acesta din urmă fiind însoțită de actualul său iubit. La fel ca Jador, Bogdan Mocanu a ales să stea la o masă separată și să le evite pe cele două foste iubite, Roxana și Ana-Maria.

Proaspăt despărțit de Andra Volos, Mocanu nu s-a afișat cu vreo altă femeie, deși pe filmările din club se poate observa cum femeile roiesc în jurul lui și că nu stă chiar rău la acest aspect. Bogdan Mocanu a mărturisit de ce nu mai vorbește despre despărțirea de fosta lui iubită.

„Noi nici nu ziceam „ne-am despărțit”. Pur și simplu aveam o perioadă când postam împreună, apoi ne certam, nu mai postam, dar niciodată nu am ieșit să zic că s-a terminat până zilele trecute când am fost la știri și am confirmat că s-a terminat. Este un subiect pe care nu vreau să-l deschidă nimeni niciodată, pentru mine, tot anul trecut nu a existat din punct de vedere emoțional”, a declarat Bogdan Mocanu pentru WOWBIZ.