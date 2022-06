Jador, invitat de onoare la botezul fiului lui Cătălin Moroșanu! Reacția invitaților atunci când artistul și-a făcut apariția

In articol:

Cătălin Moroșanu este în al nouălea cer! De curând, sportivul și-a botezat fiul, pe Patrick Nicolas, și este tare mândru, căci fericitul eveniment a fost un real succes, iar invitații s-au distrat pe cinste.

Invitat în platoul de televiziune al unei emisiuni, Cătălin Moroșanu a oferit o serie de declarații despre petrecerea de după botez organizată în cinstea creștinării fiului său, acolo unde invitat de onoarea a fost chiar

bunul său prieten, Jador , care a întreținut atmosfera într-un mare fel. Cântărețul a făcut un show de zile mari, iar invitații s-au distrat pe măsură.

De asemenea, Cătălin Moroșanu a mai precizat că fiul său a împlinit deja cinci luni de când soția sa, Georgiana, l-a adus pe lume, iar între mezinul familiei și fiica cea mare a sportivului este o diferență de 12 ani.

„A fost un botez extraordinar, oameni drăguți, singurul lucru mai puțin plăcut a fost că a plouat. Jador a făcut un show extraordinar. Lumea s-a ridicat când a venit Jador și a început să cânte. Are cinci luni, eu până acum nu m-am uitat la imaginile de la botez.

Nu mi-a plăcut asta pe tradițional, cu „Ce seară minunată” sau ”Mulți ani trăiască”, eu am vrut să fie mai pe modern. Întotdeauna voi fi lângă copii, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Patrick, el va avea grijă de familie, de soră. Diferența dintre copiii mei este de 12 ani.” , a spus Cătălin Moroșanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cătălin Moroșanu: „Viața mi s-a schimbat foarte mult”

Cu ceva timp în urmă, Cătălin Moroșanu a povestit că viața i s-a schimbat foarte mult de când a apărut pe lume și cel de-al doilea copil al său, Patrick Nicolas.

Totodată, sportivul a mai explicat că a trăit toată viața crezând că nu are un aspect fizic plăcut, lucru prin care nu își dorește să treacă și fiul său, însă este convins că Patrick va fi un băiat frumos.

„Eu dorm noaptea, Georgiana nu doarme noaptea. I-am pus Nicolas Patrick, îl strigăm Patrick. Dorm într-o cameră separată. Se uită cu ochișorii la mine, e micuț(…) O să fie un băiat frumos. Teo, eu toată viața am trăit cu frustrarea asta că nu sunt frumos, din cauza asta m-am și apucat de sport, că să-mi demonstrez mie în primul rând că sunt puternic, că sunt bun și chestia asta m-a urmărit mereu pe mine! Și eu n-aș vrea că Patrick să treacă prin ceea ce am trecut eu!(…) Viața mi s-a schimbat foarte mult. Georgiana a rămas însărcinată după ce eu am venit din Dominicană(…) Stau două săptămâni acasă, în Iași, două săptămâni la București. Când sunt acasă mă simt că un parazit. Nu am ce face, înnebunesc. Eu sunt un om care mereu umblă(…) Nu i-am făcut băiță. Am încercat să schimb un scutec, dar nu m-a lăsat. Mi-a fost frică să îl iau în brațe.”, spunea Cătălin Moroșanu, pentru ”Teo Show”.

Georgiana și Cătălin Moroșanu [Sursa foto: Instagram]