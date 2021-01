Jador, Majda și Simona Hapciuc, concurenți la Survivor România, sezonul 2! Iată numele celor 12 vedete din echipa Faimoșilor

Jador, Majda Aboulumosha si Simona Hapciuc completeaza lista Faimosilor care vor lupta pe traseele din Republica Dominicana in cea de-al doilea sezon al reality-ului „Survivor Romania”. Cei trei se alatura, astfel, faimosilor deja anuntati - Costi Ionita, Catalin Morosanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemes, Culita Sterp, Zannidache si Ana Porgras.

Jador (numele real - Remus Ionut Dumitrache) s-a bucurat de un succes urias odata cu participarea acestuia in cadrul reality show-ului “Puterea Dragostei”, de la Kanal D. Cantaretul a devenit un nume cu greutate in industria muzicala autohtona, piesele acestuia ajungand, imediat dupa lansare, pe primul loc in trendigul din Romania. La scurt timp de la debutul lui in industria amuzicala a reusit sa surcalseze artisti cu greutate din Romania, videoclipurile de pe YouTube insumand sute de milioane de vizualizari. Absolvent al Facultatii de Relatii Internationale si cu un master in Studii economice, Jador are o poveste de viata impresionanta, in care instictul de luptator i-a adus succesul, in ciuda greutatilor cu care acesta s-a confruntat de-a lungul timpului.

“Mi-am dorit sa intru in competitia <Survivor Romania > pentru ca vreau sa ma redescopar, sa-mi pun gandurile in ordine, sa imi dau seama care sunt oamenii pe care ii iubesc si care ma iubesc. Sunt convins ca voi vedea viata cu alti ochi cand ma voi intoarce, pentru ca noi, oamenii, in general, nu punem pret pe ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Sper ca Dumnezeu sa imi ofere acolo sprijin fizic si psihic. Va fi ca un post pentru mine aceasta experienta”, a spus Jador.

Majda Aboulumosha este un om complex, actrita, om de televiziune, mama si va fi, cu siguranta, o prezenta exotica in jungla din Dominicana. Majda este cunoscuta atat din postura de moderator al unor emisiuni de success, cat si prin participarea in show-uri in cadrul carora s-a facut remarcata prin spontaneitate, talent si, nu in ultimul rand, prin frumusete.

Are o poveste de viata impresionanta, a dovedit ca este o adevarata luptatoare, copilaria i-a fost marcata de abandonul tatalui pe care l-a regasit, dupa ani de zile, dupa indelungi cautari.

“Intotdeauna m-am gandit ca totul se intampla cu un scop in viata, iar acum simt ca scopul meu e sa dau tot ce e mai bun. Sunt o fire puternica si consider ca o sa-mi depasesc limitele si o sa descopar foarte multe lucruri. Imi place sa lucrez in echipa si simt ca o sa luptam impreuna ( n.r. – referire la echipa Faimosilor) sa fie bine. Sper din suflet ca emotia ca pe care o simt sa ajunga la inimile celor ce ne vor urmari”, spune Majda.

Actrita, vedeta de televiziune si antrenor de fitness, cu o experienta indelungata in industria sanatatii si fitness-ului, dupa 12 ani in care a practicat kickboxing, Simona Hapciuc spune “Da” provocarii de a-si depasi limitele, in competitia Survivor Romania . Cunoscuta publicului ca protagonist in cadrul unui sitcom longeviv, “Trasnitii”, faimoasa Simona Hapciuc imbratiseaza acum cu optimism o provocare uriasa.

“Sa fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodata o opțiune pentru mine, ci o obligație de a ma ridica singura din toate mizeriile in care am fost lasata. De la a dormi pe strazi și a sta nemancata cu zilele, pana la a-mi forma acest caracter care a dus la a fi o mama minunata si o sportiva complexa. Am reușit sa le fac pe toate, iar participarea la <Survivor Romania> este un test final, prin care voi aduce rezistența mea fizica si psihica la cel mai inalt nivel pentru a-mi dovedi in primul rand mie ca eu pot orice”, spune Simona Hapciuc.

Lista celor 12 vedete de la Survivor Romania, sezonul 2

Echipa Faimosilor din sezonul 2, de la Survivor Romania , este completa. 12 vedete sunt gata sa infrunte provocarile din Republica Dominicana. Iata care sunt sportivii, artistii, cantaretii care au acceptat provocarea: Costi Ionita, Catalin Morosanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemes, Culita Sterp, Ana Porgras, Zannidache Edmond, Jador, Marja si Simona Hapciuc.

Concurenții „Survivor România” vor fi în situația de a-și construi singuri adăpost, de a-și procura hrană prin abilitățile fizice și inventivitate, și vor fi nevoiți să aplice o strategie pe termen lung pentru a-și construi alianțe și a rezista cât mai mult în concurs.