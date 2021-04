Jador, mărturisiri cu ochii în lacrimi despre copilăria lui. Greutățile de care s-a lovit până a ajunge la succes: ”Mai bine îmi tai o mână decât să nu mai cânt”

In articol:

Jador a făcut dezvăluiri dureroase despre copilăria lui, la Teo Show. ”Faimosul” de la Survivor România a izbucnit în lacrimi după ce a retrăit momentele mai puțin frumoase din viața lui. Artistul a mărturisit, cu ochii în lacrimi, cum părinții lui s-au îmbolnăvit de cancer, la trei luni distanță unul de celălalt.

”Mama, cand era tanara, vorbea foarte urat cu mine. Si tata la fel,dar eu m-am rugat mult la Dumnezeu. S-a imbolnavit mama foarte grav și tata i-a promis lui Dumnezeu ca daca mama se vindeca se va pocai. Si nu s-a pocait. La trei luni s-a imbolnavit si el. În perioada aia nu mancam cate doua trei zile. Nu puteam sa ii cer lui tata bani, stiam ca el era dispus sa vanda tot pentru a o salva pe mama. Lucram, dar aveam de platit multe chestii. Cand s-a imbolnavit si tata am zis ca visul meu de a canta s-a ruinat. (…) Dupa ce tata s-a pocait, fratii mei i-au sarit in cap. Eu am fost de acord, ca orice religie ai avea, tot acelasi Dumnezeu este. Eu i-am indemnat pe părinții mei să vină către biserică”, a dezvăluit Jador.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a ținut să le transmită tinerilor din noua generație că nu hainele, nu ”gagicile” contează în viață, ci realizările. ” Eu am fost barbatul in casa, pentru că tata a fost plecat la munca. Cand am venit la Bucuresti, la facultate, am scăpat de grijile de acasă. Unchiul meu stia ca imi doream foarte mult sa cant. Eram la liceu si eram un copil prost, credeam că dacă am două trei gagici sunt cel mai tare din parcare. As vrea ca cei care se uita la mine sa ma ia drept exemplu. Nu lucrurile astea conteaza, conteaza doar sa realizezi ceva in viata. Daca tu o sa fii multumit de ce ai in viata, si ceilalti vor fi multumiti”, a adăugat cântărețul.

Jador [Sursa foto: Captură YouTube]

Jador, despre copilăria săracă

Vedeta a vorbit despre momentele triste din copilăria lui, dar și despre faptul că nu avea o situație financiară bună. Jador spune că părinții lui l-au crescut așa cum au știut și că nu a avut parte de o educație așa bună

”Nu am avut parte de o educatie foarte buna pentru ca si ai mei erau tineri. Mama e mai mare decat mine cu 15 ani. Mama a invatat sa citeasca si sa scrie odată cu mine. (…) Nu l-am vazut niciodata pe tata plangand, chiar nu. E ca si cum l-ai vedea pe cel mai puternic om din viata ta ca plange, nu crezi ca e capabil. Pentru mine tata e cel mai puternic om, e un erou. Era un copil, avea 17 ani cand m-a facut. Nu au avut nici ei o educatie aleasa, s-au autoeducat si m-au crescut cum au stiut. (…) In scoala generala aveam un trening albastru rupt si in liceu nu prea avem haine, aveam 40 de lei si cu ăia trebuia să trăiesc si era 9 lei drumul dus, 9 lei intors. Cu restul de 22 de lei trebuia să trăiesc toată săptămâna si era 3 lei un sandvis cu parizer. Tata si-a dorit mult sa fac scoala, pentru el am facut-o”, a continuat Jador.

A urmat venirea la București și facultatea pe care a terminat-o. Gândul lui era tot la muzică, deși tatăl lui îl trimisese la școală să învețe. Jador a mărturisit că până să ajungă unde este acum, multă lume l-a batjocorit și a profitat de bunătatea lui. El n-a renunțat pentru că-și dorea să ajungă un nume mare în muzică.

”Facultatea m-a ajutat să invăt să mă exprim, sa vorbesc. As fi putut să profesez, dar eu mi-am dorit sa cant. M-au fraierit multi de bani, sunt multi care si-au facut case pe spatele meu. La un moment dat esti nevoit sa accepti chestiile astea pentru a deveni cineva. Cand esti cineva, iti permiti sa spui ceva. Eu nu puteam sa spun nimic, ca mi-as fi ruinat visul”, a spus artistul.

” La un moment dat cantam la un restaurant si era un baiat care mereu ma ameninta că mă dă afară. Făceam o grămadă de bani pe seară și mie imi dădea 50 de lei. Mă scuipa, am trăit multe umilinte, m-a umilit în fata publicului, dar a trebuie să suport pentru a-mi indeplini visul. Daca esti un om rau, iti merge rau. Eu sunt un om binecuvantat de Dumnezeu, sunt cel mai iubit om de Dumnezeu, asta simt”, a mai spus acesta.

Jador[Sursa foto: Captură YouTube]

Jador, despre Zanni

În ciuda gurilor rele, Jador a mărturisit că ține foarte mult la Zanni, susținând că este un băiat bun, dar că nu a fost iubit niciodată în viața lui. ”Sunt plangacios. Cand doi oameni iti spun ca esti intr-un fel, asa esti. Conteaza parerile celor din jur si mereu am incercat sa tin cont. Eu nu sunt contruit să vorbesc de rău. De la Survivor eu cel mai mult îl iubesc pe Zanni pentru că e un băiat care are cel mai mult nevoie de cineva. Are mai mult nevoie de iubire, decât de bani. Nu l-a iubit nimeni în viața lui. Eu am incercat să-l iubesc, i-am zis că țin la el. El nu a simtit iubirea aia părintească. El nu a fost atat de norocos ca mine, cum mă certa pe mine mama, cum mă făcea in tot felul”, a menționat manelistul despre Zanni.

Cât despre planurile de viitor, cântărețul își dorește o femeie care să-l iubească pe Ionuț și nu pe Jador. ” Cand o sa fiu tata o sa imi bat copiii, ca mie mi-a prins bine. Dacă nu mă băteau, ajungeam un golan. Parintii iti vor binele, sa ai un trai usor, sa nu iti duca ei grija. Femeia cu care voi face un copil il va iubi pe Ionuț, nu pe Jador. Nu stiu dacă va fi ceva, nu prea îi place statutul meu de acum. Sunt capabil să stau toată viata singur si să nu am copii, dar să stau cu muzica mea. Asta iubesc cel mai mult, mai bine imi tai o mână decât să nu mai cânt ”, a conchis Jador, în interviul acordat la Teo Show.