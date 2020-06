In articol:

Jador pregătește o surpriză uriașă celor care îl urmăresc. Dacă până acum, artistul a cântat numai manele, iată că acum a hotărât să încerce și altceva. Mai exact, Jador va lansa o piesă în limba spaniolă.

Jador spune că a vrut să demonstreze astfel tuturor că poate să cânte orice gen de muzică, mai ales că, susține el, maneliștii sunt batjocoriți și luați în râs de mulți. „Mi-a venit ideea asta așa, pentru a demonstra că sunt un artist complet, pentru a le arăta fanilor mei, dar și celor care mă critică, faptul că pot cânta orice. Sunt fericit că am reușit, piesa o să fie blană și sper să aibă măcar jumătate din succesul celor pe care le-am lansat până acum. Am fost pregătit să fac față unei noi provocări și să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot să fac tot ce mi-am propus”, a declarat Jador.

Jador cântă o melodie în spaniolă pentru o iubită pe care o regretă

Ceea ce este și mai interesant este pentru cine a făcut Jador această melodie. ”Este pentru o fată la care am ținut foarte mult și pe care am pierdut-o. Regret și acum! E o piesă în spaniolă, pentru că am fost în vacanță cu ea în Spania”, a afirmat nostalgic Jador.

Ca să nu lase loc la interpretări, Jador a mărturisit că este o poveste de dragoste mai veche și că fata nu a apărut niciodată la tv. Precizarea a fost făcută probabil pentru ca lumea să nu se gândească la Ella de la puterea Dragostei.

Piesa, care se lansează joi după-amiază, se numește ”No Podia Ver”

”Nu va așteptați la ce urmează, o piesa simțită și care vine din suflet. Ca artist vreau sa va uimesc cu ceva foarte diferit ! Va iubesc”, le-a transmis Jador fanilor săi chiar ănainte de lansarea piesei pe Youtube.