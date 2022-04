Jador, mesaj dur pentru primarul din Timișoara, după ce i s-a anulat concertul de manele: „Urăsc țara în care trăiesc, urăsc că m-am născut țigan”

In articol:

Jador se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, acesta intrând în sufletele fanilor săi prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă. Cântărețul nu uită de unde a plecat, drept dovadă stând chiar povestirile sale din perioada copilăriei petrecute la țară, alături de familia sa, despre care a spus că nu a fost una tocmai ușoară.

Totodată, recent, Jador a fost sincer din nou și a vorbit despre etnia sa, asta după ce s-a iscat un scandal monstru în Timișoara, acolo unde cântărețul ar fi trebuit să susțină un concert de manele la Filarmonica din oraș. Din acest motiv, artistul a fost vehement, transmițându-i un mesaj primarului din Timișoara, exprimându-și nemulțumirea cu privire la faptul că oficilii din oraș s-au opus unui concert de manele pe care Jador ar fi trebuit să-l susțină luna viitoare.

Cu foarte puțin timp în urmă, Jador a publicat un videoclip în mediul online, acolo unde a vorbit despre scandalul care s-a iscat recent. Este vorba despre faptul că artistul ar fi trebuit să susțină un concert la Filarmonica din Timișoara luna viitoare, însă oficialii orașului, dar și cetățenii, s-au opus acestui eveniment, iar Jador a fost extrem de deranjat, simțindu-se discriminat, motiv pentru care i-a transmis un mesaj edilului, spunându-i că face Timișoara de râs.

Alături de videoclipul în care a explicat pe îndelete despre ce este vorba, Jador a scris și o descriere, acolo unde a explicat că ceea ce se întâmplă este dureros, existând momente în viața sa când urăște faptul că este de etnie.

„Ma doare și ma doare rău! Sunt momente când Îmi urăsc etnia suntem oameni, la fel oare? Oare eu sunt personajul negativ? Oare a greșit Dumnezeu crearea țiganilor? Oare Dumnezeu a greșit? Exista războaie din cauza oamenilor care nu înțeleg ca și noi suntem oameni și ca nu toți suntem la fel! Și ca am învățat sa îmi depășesc condiția in zadar sunt educat in zadar? Pentru ca sunt țigan sunt: analfabet, needucat, sunt doar diferențe etice!”, a scris Jador în descriere videoclipului.

Mesajul lui Jador a fost, în special, adresat primarului din orașul Timișoara. Astfel, nemulțumit fiind pentru faptul că edilul și alți oficiali ai orașului și-au exprimat dezacordul pentru ca artistul să susțină un concert de manele la Filarmonică, cântărețul a simțit că este discrimat, mai ales pentru etnia sa.

Din acest motiv, Jador a explicat că el a încercat să-și depășească condiția, făcând o școală, terminând o facultate cu brio și nu numai. Cât despre cariera sa, acesta a muncit din greu pentru a ajunge cunoscut și apreciat pentru munca pe care o depune.

„Nu știu cum să încep. O să încerc să-mi găsesc cuvintele potrivite pentru discursul ăsta, pentru mine este un discurs pe care aș fi vrut să-l susțin de mult și cu ocazia acestei întâmplări nefericire o să povestesc și o să vorbesc despre asta. În ultima vreme m-au sunat ajoritatea televiziunilor de la noi, de fapt, toate televiziunile de la noi din țară, pe subiectul că Filarmonica de la Timișoara nu m-a lăsat pe mine să cânt acolo. Mi-am dat seama din start, țigan, manele, primarul am înțeles că nu a fost de acord și cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru Jador să nu vin acolo. Ce vreau eu să spun că oricum nu o să mai vin niciodată la Timișoara, în orașul Timișoara nu o să mai vreau să cânt vreodată pentru că mi se pare că sunt niște oameni care... Da sunt țigan și mă bucur că sunt și mi-am depășit condiția, am făcut o facultate domnul primar și am făcut un master, doamna. Am încercat să-mi depășesc condiția. Jador este foarte greu să ajungi, domnule primar. (...)”, a transmis Jador pe contul personal de TikTok.

Totodată, artistul a mai spus că nu își dorește vreodată să mai calce în Timișoara, mai ales pentru a cânta, iar spre final, Jador i-a transmis edilului Timișoarei că face orașul de râs. Mai mult decât atât, cântărețul a încheiat mărturisind că urăște țara în care trăiește, iar în unele momente urăște chiar că s-a născut țigan, asta pentru că de multe ori nu își poate desfășura meseria așa cum și-ar dori, tocmai din acest motiv.

„Sper cu acest mesaj oamenii din Timișoara care discriminează țiganii sau un gen muzical sau nu știu ce discriminează oamenii ăștia(...) pentru că muzica pe care o fac nu găsiți dezacorduri, domnule primar, nu o să găsiți vreodată greșeli gramaticale. Suntem români cu toții sau țigani(...) Știi cum iubesc eu să cânt, domnul primar din Timișoara, cum nu vă iubiți dumneavoastră copiii și atunci nu mă lași pe mine să fac ce îmi place mie mai mult pe lume asta. Mi-e foarte rușine că sunt în situația asta, dar e foarte urât să fii discriminat.(...) Eu sunt curios ce părere au oamenii din Parlament, domnul Filip Hovârneanu, care este prietenul meu și mă mândresc că a acceptat să fie prieten cu un țigan. Domnul Filip, care ești prietenul meu, domnul deputat, știu că dumneata ești de acord cu egalitatea între sexe, egalitatea umană până la urmă că suntem oameni cu toții, cu educație, fără educație sau cum om fi noi, nu poate cineva să-mi subjuge dreptul la a cânta, dacă se lua de mine că sunt țigan nu mă deranja.(...) Eu am fost la școală, domnul primar, nu știu dacă dumneavoastră folosiți unele dintre cuvintele pe care eu le folosesc, vă spun sincer. Faceți Timișoara de râs și nu o să mai vin niciodată în Timișoara să cânt pentru că am înțeles că oamenii de acolo au fost foarte scârbiți de faptul că eu am venit să cânt la Filarmonică. Urăsc țara în care trăiesc, urăsc că m-am născut țigan, nu pot nici măcar să-mi desfășor activitatea pe care o am, nu vă doresc decât... ce să vă doresc.... sănătate.”, a mai adăugat Jador pe contul personal de TikTok.

@jador Ma doare și ma doare rău !Sunt momente când Îmi urăsc etnia suntem oameni, la fel oare? Oare eu sunt personajul negativ? Oare a greșit Dumnezeu crearea țiganilor ?Oare Dumnezeu a greșit? Exista războaie din cauza oamenilor care nu înțeleg ca și noi suntem oameni și ca nu toți suntem la fel! Și ca am învățat sa îmi depășesc condiția in zadar sunt educat in zadar? Pentru ca sunt țigan sunt :analfabet, needucat, sunt doar diferențe etice! ♬ Piano music- Hiro Hattori

Jador [Sursa foto: Captură Video]