Jador a primit, în urmă cu puţin timp, un telefon care l-a şocat, pur şi simplu. Dar nu vă mai ţinem în tensiune şi-l lăsăm pe cântăreţ să povestească exact ce a discutat cu persoana respectivă. Deja ştiţi că este vorba despre "Vulpiţa", căci i-am devoalat identitatea in titlu...Tânăra este un personaj controversat, spumos şi cam...nehotărât, despre care toata lumea vorbeşte, în ultima vreme.

"M-a sunat, acum puţin timp, o fată, şi mi-a zis "Bună, sunt Vulpiţa!" Am rămas uimit pentru că numărul meu îl au doar colaboratorii, prietenii şi familia. Mi-a spus că vrea să intre în casa Puterea Dragostei pentru mine! Am căutat apoi pe google "Vulpiţa" şi am văzut cine este că, sincer să fiu, chiar nu ştiam", a declarat Jador în urmă cu câteva zile.

Ei bine, mai în glumă, mai în serios, l-am întrebat pe îndrăgitul solist, care tocmai a lansat piesa "Cu cine să mă cert?", ce ponturi îi dă "Vulpiţei", aceasta părând hotărâtă să meargă la Puterea Dragostei după ce se desparte definitiv de soţul ei, Viorel.

Jador, mesaj şocant pentru "Vulpiţa"! Eu aş sfătui-o să nu aibă încredere totală în nimeni, să fie vocală şi să fie cât mai naturală"

