Jador, nominalizat pentru eliminare la Survivor România după ce strategia Faimoșilor a dat greș. „Plec direct acasă!”

Surpriză de proporții în consiliul de nominalizare la Survivor România. După ce au pierdut cel de-al doilea meci de imunitate al săptămânii, Faimoșii l-au propus pentru eliminare pe Jador, cu intenția de a-l salva pe Sebastian Chitoșcă.

Jador, la un pas de eliminare din competiția Survivor România

Faimoșii au încercat să facă o strategie de vot înainte ca fiecare dintre ei să numească persoana care intră în cursa pentru eliminare la Survivor România. Vedetele au calculat însă greșit nominalizările și Jador a fost scos în față.

Jador, nominalizat pentru eliminare la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sălbaticii au vrut ca Jador și Sebastian Chitoșcă să aibă același număr de nominalizări și să intre la votul publicului împreună, însă cel care a primit două voturi a fost doar cântărețul. Astfel, preferatul publicului din echipa Faimoșilor intră în cursa pentru eliminare.

Deși este surprins de nominalizări, Jador susține că, după ce a pierdut patru puncte în meciul de imunitate de astăzi, merita să fie propus pentru eliminare.

Dacă pierd mai multe meciuri într-o săptămână, plec direct acasă, pentru că eu nu vreau să pierd. Prefer să fiu supărat și să nu învăț niciodată să pierd. Nu vreau să învăț să pierd. Vreau să sufăr când pierd, pentru că mă motivează să câștig. Asta pentru copiii care se uită la emisiune să fie motivați, să fie supărați pentru a obține tot ce își doresc ei”, a spus Jador.

Faimoșii au pierdut la secundă imunitatea la Survivor România

Războinicii s-au impus în proba de ștafetă, după ce Cosmin Stanciu a reușit egalarea pentru la Faimoși și tabela de marcaj arăta 9-9. Irina Ceban(Irisha), noua concurentă din echipa Faimoșilor, a jucat prima probă de ștafetă de la intrarea în competiția Survivor România. Ea a făcut echipă cu Zanni și s-au luptat cu Sindy și Starlin de la Războinici.

Nominalizare Faimosi[Sursa foto: Captură KANAL D]

Irisha: Neapărat trebuie să mă concentrezmai mult. Am alunecat, am călcat greșit. Probabil am încetinit. O să mă antrenez atât de mult să devin cea mai rapidă din competiție. Vreau să aduc reușite echipei. Nu mi-a ieșit rău astăzi, doar că pe final am alunecat. A fost un traseu de final de echipă, nu am fost singură. Mi-aș fi dorit că echipa noastră să iasă învingătoare și să nu facă nominalizări. Îmi cer scuze și promit că zilele care urmează să dau mult mai bine.

Zanni: Eu m-am agitat foarte rău când am văzut că am prins avantaj după greșeala lor, dar s-a întâmplat ceva la topogan și Sindy a luat avantaj. Când am văzut ridicat steagul lor nu am mai fost calm. Am deraiat de la concentrare. E spectaculos cum am ajuns la 9-9, de-asta doare mai tare, că se putea. Să sperăm că am învățat ceva din eliminarea de săptămâna trecută și nu o să ne dăm mai rău la picioare pentru ce vine.

Până în acest moment, doi concurenți de la Survivor România intră în cursa pentru eliminare. Mellina din echipa Războinicilor și Jador de la Faimoși riscă să părăsească concursul din Dominicană la finalul săptămânii.