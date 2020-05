Jador, noul concurent de la competiția din Asia?

In articol:

Jador este unul dintre cei mai populari artiști ai momentului ăn România. Melodiile sale se bucură de mult succes. După ce a părăsit emisiunea Puterea dragostei, fanii cântărețului speră să-l vadă cât mai des pe micile ecrane.

În urmă cu puțin timp, Jador a făcut un live pe pagina sa de Instagram. El a răspuns fanilor la întrebări și cu mulți dintre ei a vorbit live. Cântărețul a făcut o dezvăluire neașteptată. Unul dintre fani l-a întrebat pe Jador dacă va participa la competiția din Asia.

„Da, e posibil să plec la Asia Express”, a declarat Jador în live-ul de pe Instagram, făcut în urmă cu puțin timp.

Fanii au reacționat imediat. Ei speră să-l vadă pe Jador în competiția din Asia și cum se va descurca în probele emisiunii: ”Ar fi tare Jador la Asia Express”.

Jador a spus adevaratul motiv pentru care nu a mai vrut sa fie cu Ella: "Iancu s-a imbatat, plangea si mi-a zis ca..."

Jador a rupt tacerea si a spus care este adevaratul motiv pentru care nu a mai vrut sa fie cu Ella, concurenta de la Puterea dragostei.

Fostul concurent de la Puterea dragostei neaga ca Georgiana, fosta lui iubita, ar fi fost motivul pentru care el si Ella nu au mai format un cuplu. Pe Instagram, cantaretul a povestit ce a aflat de la Iancu Sterp, fost concurent la Puterea dragostei si actual Razboinic la Survivor Romania.

"Am plecat intr-o vineri, ca de obicei la o cantare. Cand m-am intors, Iancu era suparat si plangea la o terasa. Cand m-am dat jos si l-am intrebat, ca un prieten ce sunt: Ba, ce ai? 'Lasa-ma, ba, ca nu pot sa iti zic tie. Eu am zis sa stau cu el pana s-a imbatat si mi-a zis ca el nu stie pe care sa o aleaga, pe Denisa sau Ella. Am intrebat de unde pana unde si mi-a povestit ca a fost cu Ella in bazar, s-au tinut de mana, s-au sarutat, au fost in club, a fost cu ea sa se schimbe la hotel (desi in club erau fete pentru asa ceva). In secunda doi mi s-a distrus tot ce aveam in inima! Si multe despre care nu am vorbit", a povestit Jador. (Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, mesaj dureros după ce Jador a încheiat relația cu ea: „Nu-mi spune că sunt egoistă”)