Jador nu își mai lansează noua piesă, după ce s-a certat cu Bogdan Mocanu! Și-au aruncat reproșuri dure: „Ai noroc că mă abțin”

Jador și Bogdan Mocanu sunt la cuțite. Cu toate că mulți îi vedeau ca frații, cei doi au rupt orice urmă de prietenie.

Scandal între Jador și Bogdan Mocanu: „ Eu am făcut linie la melodia asta, eu am făcut tot”

Motivul pentru care cei doi nu își mai vorbesc ar fi reprezentat de o melodie care urma să fie lansată, interpretată de Jador și sora lui, Camelia Dumitrache, dar la care a contribuit și Bogdan Mocanu.

Jador și-a anunțat fanii, prin intermediul rețelelor de socializare, ca nu va mai lansa noua lui piesă „Ea poate tot”, în urma unei dispute cu Bogdan Mocanu

„ Sunt nevoit să închid melodia asta, „Ea poate tot”, din cauza prietenului meu Bogdan Mocanu. Nu vreau să zic mai multe despre el. Ai noroc că mă abțin”, a spus Jador, la Instastory.

Jador a postat și un clip pe pagina sa de Tik Tok, în care apare alături de sora lui, Camelia. Cei doi par nemulțumiți de faptul că piesa nu va mai fi lansată. Jador îl acuză pe Bogdan Mocanu că nu l-ar fi respectat, iar acesta ar fi unul dintre motivele pentru care piesa nu se va mai lansa. „Această piesă nu va mai ieși. Întrebați-l pe Bogdan Mocanu, care știe să respecte oamenii din jur”, a scris Jador, într-un Tik Tok în care apare alături de sora lui.

De asemenea, Jador mărturisește că implicarea lui a fost mai importantă, iar Bogdan Mocanu, care ar fi contribuit doar cu versurile, nu are dreptul să ia decizii în privința melodiei.

„ Bogdan, tu ai contribuit cu versuri, eu am contribuit cu vocea mea. Eu am făcut linie la melodia asta, eu am făcut tot, cu majoritatea lucrurilor și tu cu text. Asta nu înseamnă că tu poți face ce vrei din piesa asta”, a mai adăugat Jador.

Care a fost reacția lui Bogdan Mocanu la declarațiile lui Jador?

Bogdan Mocanu s-a simțit deranjat de cele postate de Jador și a mărturisit că nu îi plac certurile în mediul online. De asemenea, el este de părere că într-un proiect la care s-a implicat un colectiv, nu doar o singură persoană ar trebui să ia decizii.

„ Legat de ce a postat Jador despre piesă, mie nu îmi place să îmi spăl rufele în public. Poate am fost prost până acum, dar poate m-am deșteptat în timp. Când suntem mai mulți în spatele unui proiect, când suntem un colectiv întreg, eu consider că toți ar trebui să fim apreciați, nu o singură persoană ar trebui să i a decizii”, a declarat Bogdan Mocanu, la Instastory.