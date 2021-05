Jador o salvează pe Ana Porgras. Prima întâlnire, în direct, după ce a eliminat-o de la Survivor Romania. O ajută să își recupereze contul EXCLUSIV

In articol:

A nominalizat-o spre eliminare de la Survivor România, însă abia acum s-au întâlnit. Jador și Ana Porgras au fost puși față-n față. Faimosul chiar s-a oferit să o ajute pe fosta colegă de echipă. Cum a decurs întreaga discuție între cei doi?

Jador o salvează pe Ana Porgras. Prima întâlnire, în direct, după ce a eliminat-o. O ajută să își recupereze contul EXCLUSIV

Jador, întâlnire cu Ana Porgras, după eliminarea de la Survivor România

În exclusivitate pentru WOWbiz, Jador și Ana Porgras au avut parte de prima întâlnire, în direct, după eliminarea de la Survivor România. Principala discuție a fost legată de faptul că fosta concurentă este într-o situație dificilă, contul ei de Instagram a fost spart de un hacker, iar la momentul actual încearcă să îl obțină înapoi.

Ana Porgras: Mi-a cerut 500 de dolari pentru contul de Instagram. Eu am început deja demersurile, sper să reușesc să recuperez pagina. Între timp am făcut alta pentru a ține legătura cu fanii. Problema cea mai mare e că persoana asta se dă drept managerul meu. Cel mai rău este că nu doar eu sunt în această situație. Și Vera de la Războinici a pățit la fel. Nu e ok, eu am încercat să iau legătura cu cât mai mulți oameni. Sper din suflet să pot, dacă nu voi lua totul de la zero.

Fostul concurent nu a stat prea mult pe gânduri și, în momentul în care a auzit cu ce se confruntă Ana, s-a oferit să o ajute, susținând că poate rezolva el această situație.

Jador: Fii atentă. Sun eu pe cineva, trebuie să faci o poză și ți-l iei înapoi. Dar îl recuperezi, știu eu pe cineva. M-a ajutat și pe mine. Te ajut eu 100%, am pe cineva. Exact acum dau mesaj. Oameni buni, trebuie să dați un mesaj cu o pancartă, să trimiți o poză cu buletinul să dovedești că e contul tău și aia e.

Cu toate acestea, discuția a dus spre curiozitatea tuturor- Este supărată Ana Porgras pe Jador sau nu?!. La scurt timp, Faimoasa a răspuns și a susținut faptul că nu a ținut deloc supărarea pe artist.

Jador: Nu e supărată, eu știu ce gândește și ea știe ce gândesc eu. Nu-i așa, Ana?

Ana Porgras: Nu sunt supărată, Doamne ferește. Ți-am spus și atunci când am ieșit.