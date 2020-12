Jador, operație secretă! ”Mi-au băgat niște ace...”

Jador a vorbit despre intervenția pe care a suferit-o zilele trecute.

Jador a ajuns la medic în mare secret. A dezvăluit apoi chiar el ce i s-a întâmplat, după ce fanii au sesizat semnele de pe fața lui.

Zilele trecute, Jador a făcut un live, iar fanii au sesizat niște semne sub ochii lui, așa că artistul a hotărât să dezvăluie ce s-a întâmplat de fapt cu el.

”Știți că eram negru pe sub ochi de la oboseală, de la faptul că dormeam foarte puțin. Și mi-am făcut un tratament, pentru că zicea lumea că sunt bolnav. Mi-au băgat niște ace... Acum arăt mai bine”, a spus Jador despre intervenția pe care a suferit-o de curând.

Nu este prima dată când Jador apelează la ajutorul medicilor esteticieni, el a recunoscut în trecut că este dispus să meargă în saloane sau cabinete medicale de câte ori simte nevoie. Până acum, intervențiile sale au fost la nivelul feței, pentru că de trup are grijă cu multe ore în sala de sport.

Jador a înregistrat primele colinde

Jador și-a anunțat fanii și că le-a pregătit o surpriză de Sărbători. ”Am făcut două colinde, le-am cântat cu drag și cu Dumnezeu în suflet”, a spus Jador, despre noua sa surpriză pentru fani. Cele două colinde, sub forma unui colaj, vor fi lansate pe 10 decembrie.

Jador, în copilărie, mergea la colindat ca să le ia șosete fraților săi

Jador, care are o familie numeroasă, a povestit de mai multe ori cât de sărac era în copilărie, și cum arătau Sărbătorile lui. ”Mi-aduc aminte când eram mic și mergeam la colindat și făceam 30 de lei, le luam șosete de ei, celor 4 frați mai mici. Niciodată nu am avut șosete, nici acum nu am. Moș Crăciun mi-aducea portocale, banane, că nu aveam noi multe. Eram însă tare fericit!”, și-a amintit Jador de copilăria lui.