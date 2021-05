Jador, oprit în trafic de polițiști. Primele declarații ale cântărețului: "Nu am fost niciodată prins așa"

In articol:

Jador face ce face și tot în belele se bagă. Vineri, 14 mai, fostul concurent de la Survivor România a fost oprit de polițiști în trafic. Cum a decurs întreaga scenă, dar și ce s-a întâmplat cu artistul, vă spunem mai jos.

Jador, oprit de polițiști în trafic

Jador a fost oprit în trafic de polițiști, vineri, 14 mai, în jurul prânzului. Artistul se afla la volanul mașinii sale de lux, moment în care a fost oprit de polițiști, între Piața Romană și Piața Victoriei, pentru un control de rutină. Nici nu a stat prea mult pe gânduri și fostul concurent de la Puterea Dragostei a prezentat actele, iar în tot acest timp a zâmbit larg, cel mai probabil știind că nu a încălcat legea.

Polițiștii i-au înapoiat actele și cântărețul și-a văzut de drum. Însă, întreaga scenă nu a fost trecută cu vederea prea ușor. Un trecător l-a fotografiat și a transmis imaginile presei. Ba chiar mai mult, în momentul în care i-au fost luate primele declarații artistului, acesta ar fi susținut că l-a văzut pe cel care i-a făcut câteva poze.

”M-a oprit pentru un control de rutină, absolut nimic altceva. Am fost OK, m-a salutat, l-am salutat și am plecat. L-am văzut pe cel care mi-a făcut poză, era în spatele meu. Nu am fost niciodată prins așa, dar toate au un început”, spune Jador, informează Cancan.

Însă, nu este pentru prima dată când Jador este oprit în trafic de polițiști. În urmă cu doar un an, i-a fost suspendat permisul pentru că depășise limita legală.

„Astea două le-am luat acum trei zile. Amândouă în aceeași zi și permisul suspendat. Am dovadă două zile. Am luat multe amenzi, permisul l-am mai avut suspendat o dată, tot din cauza vitezei, mă omoară viteza. Nu știu, când te grăbești îi dai un pic”, povestea, tot cu zâmbetul pe buze, Jador.